Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 09:45
27 лютого готівковий курс долара становить 38.36, продають його за 38.74.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.14.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 41.60, а продають за 42.14.
Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.75.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Макрон «не виключає» відправлення західних військ до України
Сьогодні, 10:05
За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:51
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 09:45
Вночі на Хмельниччині збили російський безпілотник
Сьогодні, 09:35
У Луцьку п'яний водій врізався у дерево
Сьогодні, 09:25