Курс валют у Луцьку на 27 лютого

Курс валют у Луцьку на 27 лютого
27 лютого готівковий курс долара становить 38.36, продають його за 38.74.

Про це повідомляє Говерла.

Євро купують за 41.60, а продають за 42.14.

Щодо польського злотого, то його купують за 9.56, а продають за 9.75.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: долар або євро: у якій валюті варто зберігати заощадження

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: курс, валюта, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Макрон «не виключає» відправлення західних військ до України
Сьогодні, 10:05
За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:51
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 09:45
Вночі на Хмельниччині збили російський безпілотник
Сьогодні, 09:35
У Луцьку п'яний водій врізався у дерево
Сьогодні, 09:25
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 26 лютого Курс валют у Луцьку на 26 лютого
26 лютий, 09:45
Курс валют у Луцьку на 23 лютого Курс валют у Луцьку на 23 лютого
23 лютий, 09:45
Курс валют у Луцьку на 22 лютого Курс валют у Луцьку на 22 лютого
22 лютий, 09:40
Курс валют у Луцьку на 21 лютого Курс валют у Луцьку на 21 лютого
21 лютий, 09:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Макрон «не виключає» відправлення західних військ до України
Сьогодні, 10:05
 0
За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:51
 0
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 09:45
 0
Вночі на Хмельниччині збили російський безпілотник
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку п'яний водій врізався у дерево
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8