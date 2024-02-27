Макрон «не виключає» відправлення західних військ до України

Емманюель Макрон заявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.



Як стверджує Reuters, президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому", пише



"Поразка росії є необхідною для безпеки та стабільності Європи", – зазначив він.



Макрон переконує, що його держава та інші партнери України "зроблять все, що повинні, аби росія не перемогла".



Президент Франції також підтвердив, що тему допомоги Україні військами обговорювали "дуже вільно і прямо", додавши, що "все можливо, якщо це корисно".



Цю тему вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну".



"Ці теми, – сказав він, – свідчать про те, що ряд країн НАТО і ЄС розглядають можливість відправлення військ в Україну на двосторонній основі", – цитує його Politico.



Словацький голова уряду додав, що "не може сказати, з якою метою і що робитимуть" іноземні війська в Україні. Він також вважає, що війна в Україні йде не так, як очікувалося: "Ця зустріч є підтвердженням того, що стратегія Заходу щодо України повністю провалилася", – сказав він, не повідомляючи деталей.



Лідери ЄС також погодилися збільшити обсяги закупівель боєприпасів для України у постачальників із третіх країн, хоч раніше президент Франції наполягав, що необхідно фінансувати саме європейську оборонну промисловість.



Нагадаємо, раніше президент Чехії Петер Павел заликав зібрати 1,4 мільярда євро на оплату боєприпасів для України в якості компенсації за заблокований пакет допомоги США та затримки поставок з ЄС.



Президент Франції заявив, що Париж візьме участь у ініціативі, додавши: "Ми повністю відкриті для цього, єдина мета — бути ефективною в допомозі українцям".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франціїзаявив, що під час організованого ним саміту у Парижі лідери європейських країн обговорювали питання щодо спрямування до України своїх військ.Як стверджує Reuters, президент Франції повідомив про відсутність наразі відповідного консенсусу. Проте, за його словами, "нічого не можна виключати у майбутньому", пише LB.ua "Поразка росії є необхідною для безпеки та стабільності Європи", – зазначив він.Макрон переконує, що його держава та інші партнери України "зроблять все, що повинні, аби росія не перемогла".Президент Франції також підтвердив, що тему допомоги Україні військами обговорювали "дуже вільно і прямо", додавши, що "все можливо, якщо це корисно".Цю тему вперше публічно підняв прем’єр-міністр Словаччини, який заявив, що в "документі з обмеженим доступом", який підготували до саміту, є натяк на те, що "що низка країн-членів НАТО та ЄС розглядає можливість відправки війська в Україну"."Ці теми, – сказав він, – свідчать про те, що ряд країн НАТО і ЄС розглядають можливість відправлення військ в Україну на двосторонній основі", – цитує його Politico.Словацький голова уряду додав, що "не може сказати, з якою метою і що робитимуть" іноземні війська в Україні. Він також вважає, що війна в Україні йде не так, як очікувалося: "Ця зустріч є підтвердженням того, що стратегія Заходу щодо України повністю провалилася", – сказав він, не повідомляючи деталей.Лідери ЄС також погодилися збільшити обсяги закупівель боєприпасів для України у постачальників із третіх країн, хоч раніше президент Франції наполягав, що необхідно фінансувати саме європейську оборонну промисловість.Нагадаємо, раніше президент Чехіїзаликав зібрати 1,4 мільярда євро на оплату боєприпасів для України в якості компенсації за заблокований пакет допомоги США та затримки поставок з ЄС.Президент Франції заявив, що Париж візьме участь у ініціативі, додавши: "Ми повністю відкриті для цього, єдина мета — бути ефективною в допомозі українцям".

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