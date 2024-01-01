Росія повернула собі ініціативу на фронті, – ISW





Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише



Зазначається, що президент України Володимир Зеленський заявив 25 лютого, що росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року, що, за даними аналітиків, узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська повернули собі ініціативу.



Зеленський також заявив, що українські військові мають чіткий план протидії російським військам, відзначили аналітики.



“ISW продовжує оцінювати, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому фронті військових дій після контрнаступу України влітку 2023 року і що росія, ймовірно, зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні, якщо Україна буде вести активну оборону на всьому фронті військових дій у 2024 році, тим самим віддавши стратегічну ініціативу Росії”, — йдеться в аналітичному звіті.



За даними аналітиків, російські війська матимуть можливість маневрувати концентрацією резервів і визначати, як і куди розподіляти ресурси, змушуючи Україну до оборонних дій доти, доки росія утримуватиме стратегічну ініціативу.



Українські війська можуть позбавити росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі і проводити власні наступальні операції у 2024 році, відзначили в ISW.



Раніше президент Володимир Зеленський відповів на запитання латвійського журналіста під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024", який відбувся 25 лютого, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль, росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа цього року, ЗСУ також готуються до бою.



Як відзначив президент 26 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наразі розробляє два варіанти плану подальших дій.



"Якщо Україна отримає допомогу від США, то зможе почати відтісняти Росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні", — зазначив очільник держави.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що російські війська повернули собі ініціативу на фронті на війні в Україні і “зможуть проводити наступальні операції, коли і де вони захочуть, доки вони утримуватимуть ініціативу”.Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), пише Суспільне Зазначається, що президент Українизаявив 25 лютого, що росія готує новий наступ, який розпочнеться наприкінці травня або влітку 2024 року, що, за даними аналітиків, узгоджується з оцінкою ISW про те, що російські війська повернули собі ініціативу.Зеленський також заявив, що українські військові мають чіткий план протидії російським військам, відзначили аналітики.“ISW продовжує оцінювати, що російські війська повернули собі ініціативу на всьому фронті військових дій після контрнаступу України влітку 2023 року і що росія, ймовірно, зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій в Україні, якщо Україна буде вести активну оборону на всьому фронті військових дій у 2024 році, тим самим віддавши стратегічну ініціативу Росії”, — йдеться в аналітичному звіті.За даними аналітиків, російські війська матимуть можливість маневрувати концентрацією резервів і визначати, як і куди розподіляти ресурси, змушуючи Україну до оборонних дій доти, доки росія утримуватиме стратегічну ініціативу.Українські війська можуть позбавити росію цих можливостей, якщо вони матимуть достатньо засобів, щоб кинути виклик російській ініціативі і проводити власні наступальні операції у 2024 році, відзначили в ISW.Раніше президент Володимир Зеленський відповів на запитання латвійського журналіста під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2024", який відбувся 25 лютого, що Україна в березні-квітні проходитиме період політичних і фінансових хвиль, росія готує контрнаступ на кінець травня — початок літа цього року, ЗСУ також готуються до бою.Як відзначив президент 26 лютого, головнокомандувач ЗСУнаразі розробляє два варіанти плану подальших дій."Якщо Україна отримає допомогу від США, то зможе почати відтісняти Росію. Якщо ж ні, то доведеться зосередитися лише на обороні", — зазначив очільник держави.

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