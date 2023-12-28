Вартість біткойну знову б’є рекорди
Сьогодні, 11:28
Вартість біткойну досягнула свого дворічного максимуму після того, як криптовалюту придбав один із великих інвесторів.
Про це повідомляє Укрінформ.
За дві сесії біткойн виріс більш ніж на 10%. Вранці його ціна піднялася до $57 036, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ether піднявся до $3275, що є найвищим показником з квітня 2022 року.
Це трапилося після заяви криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що компанія нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.
Популярності біткойну як найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю нещодавно також сприяло схвалення у США біржових фондів (ETF), що інвестують у біткойни. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, а фірми, пов'язані з криптовалютами, також піднялися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Укрінформ.
За дві сесії біткойн виріс більш ніж на 10%. Вранці його ціна піднялася до $57 036, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ether піднявся до $3275, що є найвищим показником з квітня 2022 року.
Це трапилося після заяви криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що компанія нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.
Популярності біткойну як найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю нещодавно також сприяло схвалення у США біржових фондів (ETF), що інвестують у біткойни. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, а фірми, пов'язані з криптовалютами, також піднялися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин
Сьогодні, 11:40
Вартість біткойну знову б’є рекорди
Сьогодні, 11:28
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду
Сьогодні, 11:10
Росія повернула собі ініціативу на фронті, – ISW
Сьогодні, 10:44