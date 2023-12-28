Вартість біткойну знову б’є рекорди

Вартість біткойну знову б’є рекорди
Вартість біткойну досягнула свого дворічного максимуму після того, як криптовалюту придбав один із великих інвесторів.

Про це повідомляє Укрінформ.

За дві сесії біткойн виріс більш ніж на 10%. Вранці його ціна піднялася до $57 036, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ether піднявся до $3275, що є найвищим показником з квітня 2022 року.

Це трапилося після заяви криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що компанія нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.

Популярності біткойну як найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю нещодавно також сприяло схвалення у США біржових фондів (ETF), що інвестують у біткойни. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, а фірми, пов'язані з криптовалютами, також піднялися.

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Теги: гроші, бізнес
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