Вартість біткойну знову б’є рекорди

досягнула свого дворічного максимуму після того, як криптовалюту придбав один із великих інвесторів.



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За дві сесії біткойн виріс більш ніж на 10%. Вранці його ціна піднялася до $57 036, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ether піднявся до $3275, що є найвищим показником з квітня 2022 року.



Це трапилося після заяви криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що компанія нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.



Популярності біткойну як найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю нещодавно також сприяло схвалення у США біржових фондів (ETF), що інвестують у біткойни. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, а фірми, пов'язані з криптовалютами, також піднялися.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість біткойнупісля того, як криптовалюту придбав один із великих інвесторів.Про це повідомляє Укрінформ За дві сесії біткойн виріс більш ніж на 10%. Вранці його ціна піднялася до $57 036, що є найвищим показником з кінця 2021 року. Ether піднявся до $3275, що є найвищим показником з квітня 2022 року.Це трапилося після заяви криптоінвестора і розробника програмного забезпечення MicroStrategy про те, що компанія нещодавно придбала близько 3000 біткойнів на суму 155 мільйонів доларів.Популярності біткойну як найбільшої криптовалюти за ринковою вартістю нещодавно також сприяло схвалення у США біржових фондів (ETF), що інвестують у біткойни. У понеділок обсяги торгів у деяких з цих фондів різко зросли, а фірми, пов'язані з криптовалютами, також піднялися.

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