На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин

На Маневиччині поліцейські вилучили бурштин.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 26 лютого, на лісовій дорозі поблизу селища Маневичі співробітники реагування патрульної зупинили автомобіль Volkswagen Touareg на іноземній реєстрації. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель Камінь-Каширського району.Під час огляду автомобіля у 58-річного пасажира поліцейські помітили сумку та поліетиленовий пакет, наповнені бурштином-сирцем. Також каміння, схоже на бурштин, виявили і у дверцятах позашляховика.На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські вилучили автомобіль та близько кілограма бурштину. Його направили на дослідження.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.