На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин

На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин
На Маневиччині поліцейські вилучили бурштин.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 26 лютого, на лісовій дорозі поблизу селища Маневичі співробітники реагування патрульної зупинили автомобіль Volkswagen Touareg на іноземній реєстрації. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель Камінь-Каширського району.

Під час огляду автомобіля у 58-річного пасажира поліцейські помітили сумку та поліетиленовий пакет, наповнені бурштином-сирцем. Також каміння, схоже на бурштин, виявили і у дверцятах позашляховика.

На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські вилучили автомобіль та близько кілограма бурштину. Його направили на дослідження.
На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин

Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Маневиччина, бурштин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Ситуація на кордоні: 2100 вантажівок очікують у чергах на в’їзд в Україну
Сьогодні, 11:50
На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин
Сьогодні, 11:40
Вартість біткойну знову б’є рекорди
Сьогодні, 11:28
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду
Сьогодні, 11:10
Росія повернула собі ініціативу на фронті, – ISW
Сьогодні, 10:44
Схожі новини
На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів На Волині 18-річний хлопець викрав в односельчанки з будинку понад 3 тисячі доларів
07 лютий, 11:54
Не мав дозволу на проживання: на Волині поліцейські затримали громадянина росії Не мав дозволу на проживання: на Волині поліцейські затримали громадянина росії
21 грудень, 2023, 13:10
На Волині у 2023 році продали понад 13 тонн бурштину На Волині у 2023 році продали понад 13 тонн бурштину
03 листопад, 2023, 20:35
На Волині у дохід держави передали бурштину на мільйон гривень На Волині у дохід держави передали бурштину на мільйон гривень
19 червень, 2023, 16:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Ситуація на кордоні: 2100 вантажівок очікують у чергах на в’їзд в Україну
Сьогодні, 11:50
 0
На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин
Сьогодні, 11:40
 0
Вартість біткойну знову б’є рекорди
Сьогодні, 11:28
 0
Як розвивається український креатив: історія досвіду агенції Рокетмен*
Сьогодні, 11:15
 0
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду
Сьогодні, 11:10
 0
Медіа
відео
1/8