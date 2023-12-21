На Волині у 26-річного водія вилучили бурштин
Сьогодні, 11:40
На Маневиччині поліцейські вилучили бурштин.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 26 лютого, на лісовій дорозі поблизу селища Маневичі співробітники реагування патрульної зупинили автомобіль Volkswagen Touareg на іноземній реєстрації. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель Камінь-Каширського району.
Під час огляду автомобіля у 58-річного пасажира поліцейські помітили сумку та поліетиленовий пакет, наповнені бурштином-сирцем. Також каміння, схоже на бурштин, виявили і у дверцятах позашляховика.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські вилучили автомобіль та близько кілограма бурштину. Його направили на дослідження.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 26 лютого, на лісовій дорозі поблизу селища Маневичі співробітники реагування патрульної зупинили автомобіль Volkswagen Touareg на іноземній реєстрації. За кермом транспортного засобу перебував 26-річний житель Камінь-Каширського району.
Під час огляду автомобіля у 58-річного пасажира поліцейські помітили сумку та поліетиленовий пакет, наповнені бурштином-сирцем. Також каміння, схоже на бурштин, виявили і у дверцятах позашляховика.
На місце прибула слідчо-оперативна група поліції. Поліцейські вилучили автомобіль та близько кілограма бурштину. Його направили на дослідження.
Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України. Слідство триває.
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