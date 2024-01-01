Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

Бюро економічної безпеки на Волині скерувало до суду справи щодо контрафактного товару на 2 мільйони гривень.Про це в телеграмі пише БЕБ.Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили два досудові розслідування відносно осіб, якідля електронних сигаретах.В обох кримінальних провадженнях фігурують жителі обласного центру Волині.Підозрювані купували контрафактний товар в Інтернеті. Продавали незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку, Горохові та Рожищі.Детективи Бюро провели обшуки у 8 торгових точках та вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів для них, тютюн для кальяну. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 2 млн грн.Чоловікам оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Обвинувальні акти скеровані до суду.Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки спільно зі співробітниками 6 Волинського прикордонного загону Держприкордонслужби України.Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.