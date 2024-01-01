Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду
Бюро економічної безпеки на Волині скерувало до суду справи щодо контрафактного товару на 2 мільйони гривень.

Про це в телеграмі пише БЕБ.

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили два досудові розслідування відносно осіб, які організували продаж незаконно виготовлених рідин для електронних сигаретах.
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

В обох кримінальних провадженнях фігурують жителі обласного центру Волині.
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

Підозрювані купували контрафактний товар в Інтернеті. Продавали незаконно виготовлену продукцію через мережу роздрібної торгівлі у Луцьку, Горохові та Рожищі.
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

Детективи Бюро провели обшуки у 8 торгових точках та вилучили електронні сигарети, рідини й набори компонентів для них, тютюн для кальяну. Орієнтовна вартість вилученого становить близько 2 млн грн.
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

Чоловікам оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконне придбання, зберігання, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів). Обвинувальні акти скеровані до суду.
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління детективів із стратегічного захисту економіки спільно зі співробітниками 6 Волинського прикордонного загону Держприкордонслужби України.
Контрафактні справи на 2 мільйони на Волині пішли до суду

Процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

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Теги: БЕБ, Волинь
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