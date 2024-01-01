«Жалю до противника немає», – оператор нічного розвідувального БпЛА з волинської бригади

Зорян займається аеророзвідкою та в нічний період керує дроном, з допомогою якого знищує техніку та особовий склад військ рф.



Його історію розповіли в документальному відеопроєкті волинської ОМБр під назвою "Нічні бомбери", пише



Працює боєць разом із напарником: напарник вдень, Зорян уночі. Як зазначив, "відбій" на сон для нього починається о восьмій-дев'ятій годині ранку. Виспавшись, говорить Зорян, починає підготовку до роботи вночі.



"Перевіряю скільки маю підготовлених боєприпасів, батареї, зарядки. Напарник мій дивиться, щоб були заряджені антени, генератор, павербанки. Цілу ніч я працюю, вдень подаю звіт, відеодокази, замовляю скільки чого потрібно і лягаю спати. Тяжко вдень спати, бо просинаєшся, але п'ять-шість годин вистачає", — каже чоловік.



Навчання керування БпЛА й робота в бойових умовах



Аби навчитися керувати безпілотником, Зорян пройшов навчальний курс у військовій школі "Боривітер". Після цього, як зазначив сам, почав потрохи працювати в бойових умовах.



"Я займаюся скидами в нічний час, виявляю противника, якщо ведеться наступ першочерговий або якщо немає наступу, то шукаю цілі. Якщо є пілоти, які знаходять цілі й запасні цілі й немає ураження живої сили, то я працюю по запасних", — говорить Зорян.



Військовослужбовець зазначив: спершу літав дроном як аеророзвідник, а за місяць-два почав працювати зі "скидами": скидав боєприпаси з дрона на виявлені цілі російської армії.



"Вдень цікавіше, бо все бачиш як у реальності, а вночі все чорно-біле, тепло, холод — і більше нічого. Але вночі краще працювати зі скидами, бо противник не бачить дрон, але вночі й важче зорієнтуватися, якщо погана погода на місцевості", — каже боєць.



Знищення особового складу рф та військової техніки



Завдяки ударній функції дронів, якими кермує, Зорян зумів знищити чимало військових цілей російської армії. Він розповів, що за період служби в ЗСУ на його рахунку орієнтовно 140 російських військових, щодо яких був підтверджений статус "двохсотий", та 308 підтверджених "трьохсотих".



"Сумарно "200-ті" й "300-ті", то буде батальйон. Є спалена техніка: чотири "Урала" спалені повністю, дев'ять "буханок", кілька джипів, два 82-мм міномети, один "Васильок" знищений. Є генератори, антени противника, які вдень виявляють наші пілоти і вдень їх, можливо, через велике подавлення РЕБу не можуть знищити, тоді я вночі лечу і їх добиваю", — сказав Зорян.



Як розповів оператор нічого розвідувального дрона, під час служби у війську були моменти, які запам'яталися, зокрема й щодо російських солдатів.



"З цікавих моментів, коли йде шість-вісім осіб (російських військових — ред.), і думають, що ми їх не бачимо, починають падати в один момент і прикидаються мертвими. Жалю до противника немає, тому що я не допускаю їх до своїх побратимів, щоб нас штурмували", — каже боєць 14 ОМБр.





Зі слів аеророзвідника, з дронами, технікою, боєприпасами волинській бригаді допомагає багато благодійних фондів. Також, з його слів, військові 14 ОМБр постійно працюють над покращенням роботи техніки, самостійно винаходять боєприпаси та вдосконалюють вибухові пристрої, щоб ефективно знищувати військові цілі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великогозаймається аеророзвідкою та в нічний період керує дроном, з допомогою якого знищує техніку та особовий склад військ рф.Його історію розповіли в документальному відеопроєкті волинської ОМБр під назвою "Нічні бомбери", пише Суспільне Працює боєць разом із напарником: напарник вдень, Зорян уночі. Як зазначив, "відбій" на сон для нього починається о восьмій-дев'ятій годині ранку. Виспавшись, говорить Зорян, починає підготовку до роботи вночі."Перевіряю скільки маю підготовлених боєприпасів, батареї, зарядки. Напарник мій дивиться, щоб були заряджені антени, генератор, павербанки. Цілу ніч я працюю, вдень подаю звіт, відеодокази, замовляю скільки чого потрібно і лягаю спати. Тяжко вдень спати, бо просинаєшся, але п'ять-шість годин вистачає", — каже чоловік.Аби навчитися керувати безпілотником, Зорян пройшов навчальний курс у військовій школі "Боривітер". Після цього, як зазначив сам, почав потрохи працювати в бойових умовах."Я займаюся скидами в нічний час, виявляю противника, якщо ведеться наступ першочерговий або якщо немає наступу, то шукаю цілі. Якщо є пілоти, які знаходять цілі й запасні цілі й немає ураження живої сили, то я працюю по запасних", — говорить Зорян.Військовослужбовець зазначив: спершу літав дроном як аеророзвідник, а за місяць-два почав працювати зі "скидами": скидав боєприпаси з дрона на виявлені цілі російської армії."Вдень цікавіше, бо все бачиш як у реальності, а вночі все чорно-біле, тепло, холод — і більше нічого. Але вночі краще працювати зі скидами, бо противник не бачить дрон, але вночі й важче зорієнтуватися, якщо погана погода на місцевості", — каже боєць.Завдяки ударній функції дронів, якими кермує, Зорян зумів знищити чимало військових цілей російської армії. Він розповів, що за період служби в ЗСУ на його рахунку орієнтовно 140 російських військових, щодо яких був підтверджений статус "двохсотий", та 308 підтверджених "трьохсотих"."Сумарно "200-ті" й "300-ті", то буде батальйон. Є спалена техніка: чотири "Урала" спалені повністю, дев'ять "буханок", кілька джипів, два 82-мм міномети, один "Васильок" знищений. Є генератори, антени противника, які вдень виявляють наші пілоти і вдень їх, можливо, через велике подавлення РЕБу не можуть знищити, тоді я вночі лечу і їх добиваю", — сказав Зорян.Як розповів оператор нічого розвідувального дрона, під час служби у війську були моменти, які запам'яталися, зокрема й щодо російських солдатів."З цікавих моментів, коли йде шість-вісім осіб (російських військових — ред.), і думають, що ми їх не бачимо, починають падати в один момент і прикидаються мертвими. Жалю до противника немає, тому що я не допускаю їх до своїх побратимів, щоб нас штурмували", — каже боєць 14 ОМБр.Зі слів аеророзвідника, з дронами, технікою, боєприпасами волинській бригаді допомагає багато благодійних фондів. Також, з його слів, військові 14 ОМБр постійно працюють над покращенням роботи техніки, самостійно винаходять боєприпаси та вдосконалюють вибухові пристрої, щоб ефективно знищувати військові цілі.

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