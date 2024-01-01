«Жалю до противника немає», – оператор нічного розвідувального БпЛА з волинської бригади

«Жалю до противника немає», – оператор нічного розвідувального БпЛА з волинської бригади
Військовослужбовець 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Зорян займається аеророзвідкою та в нічний період керує дроном, з допомогою якого знищує техніку та особовий склад військ рф.

Його історію розповіли в документальному відеопроєкті волинської ОМБр під назвою "Нічні бомбери", пише Суспільне.

Працює боєць разом із напарником: напарник вдень, Зорян уночі. Як зазначив, "відбій" на сон для нього починається о восьмій-дев'ятій годині ранку. Виспавшись, говорить Зорян, починає підготовку до роботи вночі.

"Перевіряю скільки маю підготовлених боєприпасів, батареї, зарядки. Напарник мій дивиться, щоб були заряджені антени, генератор, павербанки. Цілу ніч я працюю, вдень подаю звіт, відеодокази, замовляю скільки чого потрібно і лягаю спати. Тяжко вдень спати, бо просинаєшся, але п'ять-шість годин вистачає", — каже чоловік.

Навчання керування БпЛА й робота в бойових умовах

Аби навчитися керувати безпілотником, Зорян пройшов навчальний курс у військовій школі "Боривітер". Після цього, як зазначив сам, почав потрохи працювати в бойових умовах.

"Я займаюся скидами в нічний час, виявляю противника, якщо ведеться наступ першочерговий або якщо немає наступу, то шукаю цілі. Якщо є пілоти, які знаходять цілі й запасні цілі й немає ураження живої сили, то я працюю по запасних", — говорить Зорян.

Військовослужбовець зазначив: спершу літав дроном як аеророзвідник, а за місяць-два почав працювати зі "скидами": скидав боєприпаси з дрона на виявлені цілі російської армії.

"Вдень цікавіше, бо все бачиш як у реальності, а вночі все чорно-біле, тепло, холод — і більше нічого. Але вночі краще працювати зі скидами, бо противник не бачить дрон, але вночі й важче зорієнтуватися, якщо погана погода на місцевості", — каже боєць.

Знищення особового складу рф та військової техніки

Завдяки ударній функції дронів, якими кермує, Зорян зумів знищити чимало військових цілей російської армії. Він розповів, що за період служби в ЗСУ на його рахунку орієнтовно 140 російських військових, щодо яких був підтверджений статус "двохсотий", та 308 підтверджених "трьохсотих".

"Сумарно "200-ті" й "300-ті", то буде батальйон. Є спалена техніка: чотири "Урала" спалені повністю, дев'ять "буханок", кілька джипів, два 82-мм міномети, один "Васильок" знищений. Є генератори, антени противника, які вдень виявляють наші пілоти і вдень їх, можливо, через велике подавлення РЕБу не можуть знищити, тоді я вночі лечу і їх добиваю", — сказав Зорян.

Як розповів оператор нічого розвідувального дрона, під час служби у війську були моменти, які запам'яталися, зокрема й щодо російських солдатів.
«Жалю до противника немає», – оператор нічного розвідувального БпЛА з волинської бригади

"З цікавих моментів, коли йде шість-вісім осіб (російських військових — ред.), і думають, що ми їх не бачимо, починають падати в один момент і прикидаються мертвими. Жалю до противника немає, тому що я не допускаю їх до своїх побратимів, щоб нас штурмували", — каже боєць 14 ОМБр.
«Жалю до противника немає», – оператор нічного розвідувального БпЛА з волинської бригади


Зі слів аеророзвідника, з дронами, технікою, боєприпасами волинській бригаді допомагає багато благодійних фондів. Також, з його слів, військові 14 ОМБр постійно працюють над покращенням роботи техніки, самостійно винаходять боєприпаси та вдосконалюють вибухові пристрої, щоб ефективно знищувати військові цілі.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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