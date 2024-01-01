На фронті обірвалося життя волинянина Олександра Поремчука

Олександра Поремчука.



Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.



За словами Олега Куха, стало відомо про смерть нашого земляка – солдата Поремчука Олександра Анатолійовича (1989 року народження), жителя села Деревки. Боєць помер у вересні 2023 року.



«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив Любешівський селищний голова.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Місцева влада підтвердила загибель військовослужбовця із волинського села ДеревкиПро це повідомив Любешівський селищний головаЗа словами Олега Куха, стало відомо про смерть нашого земляка – солдата Поремчука Олександра Анатолійовича (1989 року народження), жителя села Деревки. Боєць помер у вересні 2023 року.«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив Любешівський селищний голова.

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