На фронті обірвалося життя волинянина Олександра Поремчука

На фронті обірвалося життя волинянина Олександра Поремчука
Місцева влада підтвердила загибель військовослужбовця із волинського села Деревки Олександра Поремчука.

Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.

За словами Олега Куха, стало відомо про смерть нашого земляка – солдата Поремчука Олександра Анатолійовича (1989 року народження), жителя села Деревки. Боєць помер у вересні 2023 року.

«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив Любешівський селищний голова.


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Теги: загиблі, війна
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Коментарі 1
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село Деревок, а не Деревки. Виправте.
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