На фронті обірвалося життя волинянина Олександра Поремчука
Сьогодні, 11:58
Місцева влада підтвердила загибель військовослужбовця із волинського села Деревки Олександра Поремчука.
Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
За словами Олега Куха, стало відомо про смерть нашого земляка – солдата Поремчука Олександра Анатолійовича (1989 року народження), жителя села Деревки. Боєць помер у вересні 2023 року.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив Любешівський селищний голова.
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Про це повідомив Любешівський селищний голова Олег Кух.
За словами Олега Куха, стало відомо про смерть нашого земляка – солдата Поремчука Олександра Анатолійовича (1989 року народження), жителя села Деревки. Боєць помер у вересні 2023 року.
«Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким військовослужбовця. Розділяю Ваш біль і горе. Вічна пам’ять воїну-земляку!» - зазначив Любешівський селищний голова.
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Коментарі 1
село Деревок, а не Деревки. Виправте.
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