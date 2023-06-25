На Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник напередодні

Працівники Ковельського управління поліції протягом двох денних пошуків спільно з небайдужими мешканцями районуПро це повідомили у поліції."Його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Жертвою злочину чи будь-яких інших протиправних дій він не став. Дякуємо, жителям ОТГ та усім небайдужим у допомозі в пошуках", - зазначають правоохоронці.Нагадаємо, що хлопець 26 лютого о 02 год. 00 хв. вийшов з дому та зник у невідомому напрямку.Як зазначили у поліції, Сахнюк Сергій Миколайович, 16.04.2006 року народження, житель села Арсеновичі Ковельського району.