На Волині розшукали 17-річного хлопця, який зник напередодні
Сьогодні, 12:07
Працівники Ковельського управління поліції протягом двох денних пошуків спільно з небайдужими мешканцями району розшукали 17-річного Сахнюка Сергія Миколайовича.
Про це повідомили у поліції.
"Його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Жертвою злочину чи будь-яких інших протиправних дій він не став. Дякуємо, жителям ОТГ та усім небайдужим у допомозі в пошуках", - зазначають правоохоронці.
Нагадаємо, що хлопець 26 лютого о 02 год. 00 хв. вийшов з дому та зник у невідомому напрямку.
Як зазначили у поліції, Сахнюк Сергій Миколайович, 16.04.2006 року народження, житель села Арсеновичі Ковельського району.
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Про це повідомили у поліції.
"Його життю та здоровʼю нічого не загрожує. Жертвою злочину чи будь-яких інших протиправних дій він не став. Дякуємо, жителям ОТГ та усім небайдужим у допомозі в пошуках", - зазначають правоохоронці.
Нагадаємо, що хлопець 26 лютого о 02 год. 00 хв. вийшов з дому та зник у невідомому напрямку.
Як зазначили у поліції, Сахнюк Сергій Миколайович, 16.04.2006 року народження, житель села Арсеновичі Ковельського району.
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