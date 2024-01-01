Пішов з дому та зник: правоохоронці розшукують неповнолітнього волинянина

Пішов з дому та зник: правоохоронці розшукують неповнолітнього волинянина
Працівниками Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого 17-річного Сахнюка Сергія Миколайовича.

Підліток 26 лютого о 02 год. 00 хв. вийшов з дому та зник у невідомому напрямку, - повідомили на фейсбук-сторінці «Розшук дітей ГУНП у Волинській області».

Як зазначили у поліції, Сахнюк Сергій Миколайович, 16.04.2006 р.н., житель села Арсеновичі Ковельського району.

Прикмети: зріст 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве, одягнений : чорна куртка-вітровка, чорна кофта, коричневі штани, сині резинові тапочки.

«В разі наявності інформації про місце перебування дитини, встановлення зниклого безвісти, прохання негайно повідомити ініціатора розшуку: тел../факс: (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445, «102», - закликають правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: поліція, розшук, підлітки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Пішов з дому та зник: правоохоронці розшукують неповнолітнього волинянина
Сьогодні, 03:02
На Київщині доглядач кладовища просив за ділянки землі тисячі доларів
Сьогодні, 01:31
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У навчальному центрі 100-ї бригади в Луцьку стартував курс підготовки з володіння зброєю
26 лютий, 23:43
На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду
26 лютий, 23:12
Схожі новини
Поїхала з дому велосипедом і зникла: на Волині розшукують 79-річну пенсіонерку Поїхала з дому велосипедом і зникла: на Волині розшукують 79-річну пенсіонерку
26 лютий, 11:53
На Волині поліція розшукує водія, який збив пішохідку та втік з місця аварії На Волині поліція розшукує водія, який збив пішохідку та втік з місця аварії
24 лютий, 10:00
На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО На Волині розшукують 40-річного злодія. ФОТО
15 лютий, 10:40
Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою Зниклу кілька днів тому 34-річну волинянку знайшли мертвою
07 лютий, 10:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Пішов з дому та зник: правоохоронці розшукують неповнолітнього волинянина
Сьогодні, 03:02
 0
На Київщині доглядач кладовища просив за ділянки землі тисячі доларів
Сьогодні, 01:31
 0
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У навчальному центрі 100-ї бригади в Луцьку стартував курс підготовки з володіння зброєю
26 лютий, 23:43
 0
На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду
26 лютий, 23:12
 0
Медіа
відео
1/8