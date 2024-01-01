Пішов з дому та зник: правоохоронці розшукують неповнолітнього волинянина

Сахнюка Сергія Миколайовича.



Підліток 26 лютого о 02 год. 00 хв. вийшов з дому та зник у невідомому напрямку, - повідомили на фейсбук-сторінці «Розшук дітей ГУНП у Волинській області».



Як зазначили у поліції, Сахнюк Сергій Миколайович, 16.04.2006 р.н., житель села Арсеновичі Ковельського району.



Прикмети: зріст 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве, одягнений : чорна куртка-вітровка, чорна кофта, коричневі штани, сині резинові тапочки.



«В разі наявності інформації про місце перебування дитини, встановлення зниклого безвісти, прохання негайно повідомити ініціатора розшуку: тел../факс: (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445, «102», - закликають правоохоронці.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівниками Ковельського районного управління поліції розшукують безвісти зниклого 17-річногоПідліток 26 лютого о 02 год. 00 хв. вийшов з дому та зник у невідомому напрямку, - повідомили на фейсбук-сторінці «Розшук дітей ГУНП у Волинській області».Як зазначили у поліції, Сахнюк Сергій Миколайович, 16.04.2006 р.н., житель села Арсеновичі Ковельського району.Прикмети: зріст 180 см., середньої тілобудови, волосся русяве, одягнений : чорна куртка-вітровка, чорна кофта, коричневі штани, сині резинові тапочки.«В разі наявності інформації про місце перебування дитини, встановлення зниклого безвісти, прохання негайно повідомити ініціатора розшуку: тел../факс: (03352) 5-32-84, моб. 095-3024445, «102», - закликають правоохоронці.

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