У Нововолинську зграї бродячих псів нападають на людей: як влада збирається вирішити проблему





Про цей випадок у соцмережі Фейсбук повідомила Тетяна Єрмохіна, передає



Допис викликав бурхливі обговорення. У коментарях люди висловлювали різні думки з цього приводу. Дехто написав, що їх потрібно задобрити, нагодувати і тоді вони не будуть гавкати та кидатись, мовляв, тварин не винні, що опинились на вулиці і потрібно запроваджувати відповідальність для людей, які їх викидають. Хтось писав, що тварини «відчувають людей» і на добрих не кидаються.



Багато коментаторів підтвердили слова авторки: собаки у місті кидаються на перехожих, також страшно вигулювати на повідку домашнього пса.



Зоозахисниики пишуть, що вуличні собаки є у кожному місті. І кожен може допомогти прилаштувати їх у родини. Наприклад, зробити фото, розмістити оголошення та знайти новий дім. Сім’ї можна знайти навіть дорослим собакам, якщо цим займатись.



Є і радикальні заяви, що, мовляв, якщо з тваринами не розбереться влада, то за них візьмуться догхантери і потруять.



Журналісти вирішили поцікавитися у заступника Нововолинського міського голови Миколи Пасевича, як збираються вирішити проблему із агресивними бродячими псами у населеному пункті.



«Ми запланували заходи. Уклали договір із фірмою, яка відловлює бродячих собак, стерелізує, вакцинує. Оскільки на даний час фірма має мало працівників, їхній приїзд запланований або до кінця цього тижня, або на початку наступного. Ми боротимемося обов’язково гуманними методами, які є загальноприйнятими у цивілізованому суспільстві», - зазначив посадовець.



На заклики людей, щоб потруїти псів, Микола Пасевич відповів, що у такому разі на догхантерів чекає відповідальність згідно із законом. А з тими, які вдаються до радикальних методів, бореться влада, муніципальна варта та поліція.



«Є відповідальність за такі речі. Якщо вони будуть піймані на такому діянні, то будуть покарані згідно із законом», - підсумував заступник міського голови.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську, особливо в Шахтарському мікрорайоні, зграї бродячих псів масово нападають та кусають людей. Не тільки дорослих, а й дітей. Уже тільки цього року було зафіксовано кілька таких випадків. Останній – біля ліцею №8 собаки напали на школяра і вкусили його за ногу.Про цей випадок у соцмережі Фейсбук повідомилапередає ВСН. Допис викликав бурхливі обговорення. У коментарях люди висловлювали різні думки з цього приводу. Дехто написав, що їх потрібно задобрити, нагодувати і тоді вони не будуть гавкати та кидатись, мовляв, тварин не винні, що опинились на вулиці і потрібно запроваджувати відповідальність для людей, які їх викидають. Хтось писав, що тварини «відчувають людей» і на добрих не кидаються.Багато коментаторів підтвердили слова авторки: собаки у місті кидаються на перехожих, також страшно вигулювати на повідку домашнього пса.Зоозахисниики пишуть, що вуличні собаки є у кожному місті. І кожен може допомогти прилаштувати їх у родини. Наприклад, зробити фото, розмістити оголошення та знайти новий дім. Сім’ї можна знайти навіть дорослим собакам, якщо цим займатись.Є і радикальні заяви, що, мовляв, якщо з тваринами не розбереться влада, то за них візьмуться догхантери і потруять.Журналісти вирішили поцікавитися у заступника Нововолинського міського голови, як збираються вирішити проблему із агресивними бродячими псами у населеному пункті.«Ми запланували заходи. Уклали договір із фірмою, яка відловлює бродячих собак, стерелізує, вакцинує. Оскільки на даний час фірма має мало працівників, їхній приїзд запланований або до кінця цього тижня, або на початку наступного. Ми боротимемося обов’язково гуманними методами, які є загальноприйнятими у цивілізованому суспільстві», - зазначив посадовець.На заклики людей, щоб потруїти псів, Микола Пасевич відповів, що у такому разі на догхантерів чекає відповідальність згідно із законом. А з тими, які вдаються до радикальних методів, бореться влада, муніципальна варта та поліція.«Є відповідальність за такі речі. Якщо вони будуть піймані на такому діянні, то будуть покарані згідно із законом», - підсумував заступник міського голови.

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