Вночі росія запустила по Україні 13 «шахедів» та 5 ракет

Вночі росія запустила по Україні 13 «шахедів» та 5 ракет
У ніч на 27 лютого 2024 року противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною – Х-31П із ТОТ Херсонської Донецької області та 13-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомили у Повітряних силах..

"До відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 «шахедів» у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку п'яний водій врізався у дерево
Сьогодні, 09:25
За добу на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Вночі росія запустила по Україні 13 «шахедів» та 5 ракет
Сьогодні, 09:02
У Луцьку судили директорів фірми, яка торгувала з Росією: чоловіки відбулися умовним покаранням
Сьогодні, 08:20
У Нововолинську зграї бродячих псів нападають на людей: як влада збирається вирішити проблему
Сьогодні, 07:12
Схожі новини
Макрон «не виключає» відправлення західних військ до України Макрон «не виключає» відправлення західних військ до України
Сьогодні, 10:05
За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:51
Вночі на Хмельниччині збили російський безпілотник Вночі на Хмельниччині збили російський безпілотник
Сьогодні, 09:35
За добу на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, – Генштаб За добу на фронті відбулося 96 бойових зіткнень, – Генштаб
Сьогодні, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Макрон «не виключає» відправлення західних військ до України
Сьогодні, 10:05
 0
За добу захисники знищили ще 850 російських окупантів
Сьогодні, 09:51
 0
Курс валют у Луцьку на 27 лютого
Сьогодні, 09:45
 0
Вночі на Хмельниччині збили російський безпілотник
Сьогодні, 09:35
 0
У Луцьку п'яний водій врізався у дерево
Сьогодні, 09:25
 0
Медіа
відео
1/8