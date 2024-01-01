У Луцьку судили директорів фірми, яка торгувала з Росією: чоловіки відбулися умовним покаранням





Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА



На лаві підсудних опинилися директор ТОВ «АДС Сервіс Груп» Віталій С. та два технічні директори Антон А. і Євген Д.



Упродовж липня-вересня 2022 року за попередньою змовою між собою керівники фірми, яка розташована на вулиці Космічній, 51 у Дніпрі, вирішили провадити фінансово-господарську співпрацю з російським підприємством «общество с ограниченной ответственностью «Гранд Корвет», з яким у них склались попередні сталі комерційні відносини.



Керівники фірми усвідомлювали, що ці дії є незаконними, а реалізована у такий спосіб продукція може використовуватись державою-агресором як конструктивний елемент конвеєрів, що застосовуються, зокрема, в оборонно-промисловому комплексі РФ.



Аби приховати комерційні відносини з Росією, керівники українського підприємства дійшли згоди з представником російської фірми про постачання товарів ТОВ «АДС Сервіс Груп» до РФ за посередництва європейських підприємств.



Таким чином 20 липня 2022 року обвинувачені продали російському підприємству через фірму-посередника United Stream OU (місто Таллінн, Естонська Республіка) 500 конвеєрних роликів загальною вартістю 2600 євро, а 22 вересня – 372 конвеєрні ролики за 3216 євро.



Усі три керівники фірми визнали свою вину. Кожному з них суд призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності на десять років. Однак зрештою основне покарання замінили на іспитовий термін два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку судили директорів дніпровської фірми ТОВ «АДС Сервіс Груп», яка торгувала з російським підприємством під час повномасштабного вторгнення. Чоловіки отримали умовне покарання.Відповідний вирок ухвалив Луцький міськрайонний суд, пише ІА «Волинські новини» На лаві підсудних опинилися директор ТОВ «АДС Сервіс Груп»та два технічні директориУпродовж липня-вересня 2022 року за попередньою змовою між собою керівники фірми, яка розташована на вулиці Космічній, 51 у Дніпрі, вирішили провадити фінансово-господарську співпрацю з російським підприємством «общество с ограниченной ответственностью «Гранд Корвет», з яким у них склались попередні сталі комерційні відносини.Керівники фірми усвідомлювали, що ці дії є незаконними, а реалізована у такий спосіб продукція може використовуватись державою-агресором як конструктивний елемент конвеєрів, що застосовуються, зокрема, в оборонно-промисловому комплексі РФ.Аби приховати комерційні відносини з Росією, керівники українського підприємства дійшли згоди з представником російської фірми про постачання товарів ТОВ «АДС Сервіс Груп» до РФ за посередництва європейських підприємств.Таким чином 20 липня 2022 року обвинувачені продали російському підприємству через фірму-посередника United Stream OU (місто Таллінн, Естонська Республіка) 500 конвеєрних роликів загальною вартістю 2600 євро, а 22 вересня – 372 конвеєрні ролики за 3216 євро.Усі три керівники фірми визнали свою вину. Кожному з них суд призначив покарання у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на підприємствах, установах та організаціях усіх форм власності на десять років. Однак зрештою основне покарання замінили на іспитовий термін два роки.

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