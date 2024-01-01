На Волині прокуратура змусила місцеву владу згадати про історію
Сьогодні, 05:17
Луцька окружна прокуратура звернулася до Волинського окружного адміністративного суду із позовом в інтересах держави в особі Міністерства культури та інформаційної політики України і департаменту культури, молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації, аби визнати протиправною бездіяльності Рожищенської міської ради та зобов'язати орган місцевого самоврядування розробити історико-архітектурний опорний план міста.
Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
Прокурори з'ясували, що попри те, що Рожище включено до Списку історичних населених місць у Волинській області, а Міністерство культури та інформаційної політики зверталося до міської ради щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства та розроблення історико-архітектурного опорного плану, такий план досі не розроблено.
Відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичних центрів на території, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади.
У суді прокурори наполягатимуть на зобов’язанні органу місцевого самоврядування розробити історико-архітектурний опорний план міста.
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Про це інформує Волинська обласна прокуратура.
Прокурори з'ясували, що попри те, що Рожище включено до Списку історичних населених місць у Волинській області, а Міністерство культури та інформаційної політики зверталося до міської ради щодо необхідності виконання вимог чинного законодавства та розроблення історико-архітектурного опорного плану, такий план досі не розроблено.
Відсутність опорного плану створює загрозу самовільної, хаотичної або неконтрольованої забудови історичних центрів на території, руйнування пам’яток історії та культури, а також знищення історичної спадщини громади.
У суді прокурори наполягатимуть на зобов’язанні органу місцевого самоврядування розробити історико-архітектурний опорний план міста.
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