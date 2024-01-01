На Київщині доглядач кладовища просив за ділянки землі тисячі доларів

Він заявив чоловіку, який цікавився місцем для поховання себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу.На Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі на цвинтарі три тисячі доларів. “Підприємцю” повідомили про підозру.Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.Як стало відомо, доглядач Жулянського кладовища вимагав і отримував гроші за місце на кладовищі. Він заявив чоловіку, який цікавився місцем для поховання себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу. Але за три тисячі запропонував місце для підзахоронення в занедбаній могилі, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце. Для цього потрібно лише принести будь-яке свідоцтво про смерть людини, що померла до 1999 року.“Правоохоронці зафіксували передачу трьох тисяч працівнику Жулянського кладовища. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 151,4 тис. грн”, - розповіли в прокуратурі.