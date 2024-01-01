На Київщині доглядач кладовища просив за ділянки землі тисячі доларів
Сьогодні, 01:31
Він заявив чоловіку, який цікавився місцем для поховання себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу.
На Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі на цвинтарі три тисячі доларів. “Підприємцю” повідомили про підозру.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Як стало відомо, доглядач Жулянського кладовища вимагав і отримував гроші за місце на кладовищі. Він заявив чоловіку, який цікавився місцем для поховання себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу. Але за три тисячі запропонував місце для підзахоронення в занедбаній могилі, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце. Для цього потрібно лише принести будь-яке свідоцтво про смерть людини, що померла до 1999 року.
“Правоохоронці зафіксували передачу трьох тисяч працівнику Жулянського кладовища. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 151,4 тис. грн”, - розповіли в прокуратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
На Київщині доглядач кладовища просив за ділянку землі на цвинтарі три тисячі доларів. “Підприємцю” повідомили про підозру.
Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.
Як стало відомо, доглядач Жулянського кладовища вимагав і отримував гроші за місце на кладовищі. Він заявив чоловіку, який цікавився місцем для поховання себе, що кладовище є напівзакритим, а поховання дозволене лише у родинну могилу. Але за три тисячі запропонував місце для підзахоронення в занедбаній могилі, начебто там похований родич чоловіка, що шукав місце. Для цього потрібно лише принести будь-яке свідоцтво про смерть людини, що померла до 1999 року.
“Правоохоронці зафіксували передачу трьох тисяч працівнику Жулянського кладовища. Наразі йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 151,4 тис. грн”, - розповіли в прокуратурі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Київщині доглядач кладовища просив за ділянки землі тисячі доларів
Сьогодні, 01:31
27 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У навчальному центрі 100-ї бригади в Луцьку стартував курс підготовки з володіння зброєю
26 лютий, 23:43
На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду
26 лютий, 23:12
Угорський парламент обрав нового президента країни: подробиці
26 лютий, 22:44