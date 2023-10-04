У навчальному центрі 100-ї бригади в Луцьку стартував курс підготовки з володіння зброєю





Як розповів Сергій Хомінський, військові пропонують для всіх охочих пройти курс підготовки зі стрільби з протитанкових комплексів "Джавелін" та Nlaw, переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер" і стрілецької зброї, а також освоїти курс тактичної медицини.



"Мета – підготувати резерв, щоб люди, які в цивільному житті, були максимально готові до національного спротиву. І, можливо, в майбутньому призватися до лав ЗСУ і почуватися там впевненіше", — сказав пресофіцер бригади.



Після короткої теорії відвідувачів центру вчать стріляти зі зброї. Маса Nlaw – 12 кілограмів, і щоби влучити в ціль, його потрібно тримати на плечі, розповіла учасниця курсу Катерина Коржова. З її слів: декілька разів поцілила в ціль.



"Для дівчини це важко фізично, хоча, якщо буде хороша фізична підготовка — це буде набагато легше. Можливо, нам не доведеться користуватися саме цим озброєнням, але ми повинні знати, що таке є", — сказала жінка.



Відвідувач ознайомчо-навчального центру Олександр зазначив, що вперше стріляє із симулятора протитанкового комплексу. "Непроста зброя, але з нею працювати було легко, тільки більше треба попрактикуватися, більше часу приділити цій зброї і тоді будуть успіхи у всіх", — каже чоловік.



Один з інструкторів 100-ї бригади ТрО розповів: бійці на передовій свого часу теж набиралися досвіду на симуляторі, тож аби добре опанувати таку зброю потрібно пройти декілька тижнів навчання.



"Чи працювали ми по техніці – так працювали і не тільки цим, знищували ворога. Вона (зброя — ред.) універсальна, особливо в режимі ураження зверху", — сказав інструктор.



У сусідньому кабінеті навчального центру розмістили симулятор переносного зенітно-ракетного комплексу "Стінгер". Інструктор 100-ї бригади Андрій говорить: така зброя вражає повітряні цілі на відстані до 4,5 кілометрів.



"Зброя є справжня, єдине, що відрізняється — це прицільний механізм. Займе кілька тижнів, щоб дійсно навчитись, а ознайомитись можна і за один день", — додав інструктор волинської бригади.



Пройти навчання можуть повнолітні чоловіки й жінки, додав пресофіцер бригади Сергій Хомінський. Контакти для запису на курс — на Facebook-сторінці бригади.

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