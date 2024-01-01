На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 23:12
На Волині рідним Героя Сергія Якимця вручили посмертну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.
Про це пише газета «Нове життя».
Вручили нагороду єдиній донці та дружині й подякували за батька та чоловіка начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.
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Про це пише газета «Нове життя».
Вручили нагороду єдиній донці та дружині й подякували за батька та чоловіка начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.
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