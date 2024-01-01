На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду

На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду
На Волині рідним Героя Сергія Якимця вручили посмертну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.

Про це пише газета «Нове життя».

Вручили нагороду єдиній донці та дружині й подякували за батька та чоловіка начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.
На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду


8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.

На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой, нагорода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дрони чи дороги? Що в пріоритеті у бюджетах Луцька, Володимира, Нововолинська та Ковеля
«Ми собі ще народимо без проблем»: на Волині жінка відмовилась від дітей, бо поспішала до чоловіка
На «Ягодині» акцію протесту розпочнуть українські перевізники
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У навчальному центрі 100-ї бригади в Луцьку стартував курс підготовки з володіння зброєю
Сьогодні, 23:43
На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 23:12
Угорський парламент обрав нового президента країни: подробиці
Сьогодні, 22:44
У Луцьку триває розгляд справи про продаж комплектуючих у РФ
Сьогодні, 22:11
У Луцьку - підвищився рівень забрудненості повітря
Сьогодні, 21:46
Схожі новини
Поховали на День Незалежності: родині Героя з Волині вручили посмертну нагороду захисника Поховали на День Незалежності: родині Героя з Волині вручили посмертну нагороду захисника
22 лютий, 20:43
Зеленський назвав кількість українських воїнів, які загинули у війні з Росією Зеленський назвав кількість українських воїнів, які загинули у війні з Росією
25 лютий, 20:36
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Клец На війні з окупантами загинув Герой з Волині Василь Клец
22 лютий, 20:18
На війні загинув Герой з Волині Роман Филипенко На війні загинув Герой з Волині Роман Филипенко
20 лютий, 21:14
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У навчальному центрі 100-ї бригади в Луцьку стартував курс підготовки з володіння зброєю
Сьогодні, 23:43
 0
На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду
Сьогодні, 23:12
 0
Угорський парламент обрав нового президента країни: подробиці
Сьогодні, 22:44
 0
У Луцьку триває розгляд справи про продаж комплектуючих у РФ
Сьогодні, 22:11
 0
У Луцьку - підвищився рівень забрудненості повітря
Сьогодні, 21:46
 0
Медіа
відео
1/8