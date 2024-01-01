На Волині рідним Героя вручили його посмертну нагороду

Сергія Якимця вручили посмертну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.



Про це пише газета



Вручили нагороду єдиній донці та дружині й подякували за батька та чоловіка начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СП Валентин Солошик і начальник відділення рекрутингу та комплектування Костянтин Борбич.





8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині рідним Героявручили посмертну нагороду – орден «За мужність» ІІІ ступеня.Про це пише газета «Нове життя» Вручили нагороду єдиній донці та дружині й подякували за батька та чоловіка начальник другого відділу Камінь-Каширського РТЦК та СПі начальник відділення рекрутингу та комплектування8 травня 2023 року внаслідок поранення, яке отримав 22 квітня під час мінометного обстрілу, помер солдат 50-го окремого батальйону територіальної оборони Якимець Сергій Анатолійович, 1979 року народження, житель села Судче.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію