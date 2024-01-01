Угорський парламент обрав нового президента країни: подробиці

Тамаш Шуйок.



Про це повідомило угорське видання Index.hu, передає



Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще 5 — були проти. Ніхто з парламентарів не утримався. Так, він став сьомим обраним президентом.



Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер.



Довідка: Тамаш Шуйок народився 1956 року. За освітою він юрист. Працював юрисконсультом, адвокатом, був почесним консулом Австрії. З 2014 року став членом Конституційного суду країни, вже у 2016-му — очолив його.



Лідер фракції "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Шуйок є "юристом з бездоганним минулим і чудовою підготовкою". Керівні партії бачать у ньому "шанс втілити єдність нації".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Парламент Угорщини обрав нового президента країни — ним став кандидат від керівної коаліції "Фідес-КДНП"Про це повідомило угорське видання Index.hu, передає ТСН. Депутати віддали 134 голоси за кандидатуру Шуйока, ще 5 — були проти. Ніхто з парламентарів не утримався. Так, він став сьомим обраним президентом.Новий глава держави вступить на посаду з 5 березня. До того часу обов’язки та повноваження президента виконуватиме спікер парламенту Ласло Кевер.Тамаш Шуйок народився 1956 року. За освітою він юрист. Працював юрисконсультом, адвокатом, був почесним консулом Австрії. З 2014 року став членом Конституційного суду країни, вже у 2016-му — очолив його.Лідер фракції "Фідес" Мате Кочиш заявив, що Шуйок є "юристом з бездоганним минулим і чудовою підготовкою". Керівні партії бачать у ньому "шанс втілити єдність нації".

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