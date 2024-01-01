У Луцьку триває розгляд справи про продаж комплектуючих у РФ

У Луцьку триває розгляд справи про продаж комплектуючих у РФ
26 лютого у Луцькому міськрайонному суді продовжили досліджувати докази у справі про колабораційну діяльність. На лаві підсудних керівник однієї з луцьких фірм Микола Корбут.

Прокурор Олег Костюк представив у суду зібрані слідством докази, повідомила кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні.

Зокрема, прокурор зацитував телефонну розмову, її слідство зафіксувало під час повномасштабної війни, між Миколою Корбутом та представником білоруської фірми. Сторони, за версією слідства, домовлялися про постачання комплектуючих деталей до підводних човнів через країну ЄС.

"Напиши, які вам розміри треба, я подивлюся, ціну вам дам, якщо погодитеся, то зробимо. Мені яка різниця? Але тільки на Польщу, тільки на Польщу! Давай так, Вадим, я не хотів би багато розмовляти, бо тут прослуховування йде. Давай на нашу електронку скинь, що тобі треба, який розмір", — уривок з розмови, який заслухали в суді.

Як сказав прокурор Олег Костюк, у розмові йшлося про неможливість постачання деталей через Росію та Білорусь, а через країни Євросоюзу.

"Усвідомлення Корбута, що це можуть бути великі наслідки від поставок таких, а тож в кінці розмови вказує про необхідність надсилання необхідних документів на його електронну адресу", — говорить Олег Костюк.

Наступна телефонна розмова, яку оприлюднили під час засідання – це запис між обвинуваченим та його підлеглою, де він просить її зробити "ліві" накладі.

Як сказала адвокатка Миколи Корбута Оксана Комарницька-Михальчук, у телефонній розмові йдеться про документи, що підтверджують безплатну передачу комплектуючих українським військовим частинам.

Представлені прокурором докази суддя Анатолій Марчук долучив до справи і оголосив перерву.

Що відомо про справу

23 травня 2023 року Служба безпеки України оприлюднила інформацію про викриття тіньової схеми продажу стратегічно важливої продукції з України до РФ.

За даними слідства, до організації оборудки причетний керівник однієї з волинських компаній, яка виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів.

У листопаді 2023 року справу було передано до суду. У середині лютого справу почали розглядати у суді. Санкція статті, за якою його судять керівника фірми, передбачає до 5 років позбавлення волі. Сам Микола Корбут своєї вини не визнає.


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Теги: суд, покарання
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