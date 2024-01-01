У Луцьку - підвищився рівень забрудненості повітря





Про це Інформаційному агентству



Як наголосила начальниця лабораторії Наталія Нікітіна, збільшення показників розпочалося ще тиждень тому.



«Такі перевищення були у нас завжди, а особливо це стало помітним протягом останнього тижня. Причиною, швидше за все, може бути погіршена якість пального, так як це підвищений рівень діоксиду азоту. До того ж, на сьогодні метеорологічні умови такі, що немає розсіювання. У нас, у Луцьку, практично все забруднення йде від автотранспорту, адже промисловість не так інтенсивно працює», – пояснила Наталія Нікітіна.



Начальниця лабораторії Волинського центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби також зауважила, що останнім часом такі перевищення стали частішими. Проте критичних наслідків для здоров’я це не несе.



«Це не є критичним рівнем перевищення норми. Тобто це не потребує заборони виходити дітям на вулицю. Звісно, краще уникати прогулянок десь біля траси, особливо з маленькими дітьми, а натомість вийти у парк. Хоча зараз ми не контролюємо паркові зони, бо раніше у нас була спільна програма з міською радою, але у парку імені Лесі Українки через рельєф брудне повітря ніби осідає на низ. Але таке забруднення якогось навантаження на дорослий організм не має. Екстремальне забруднення вважається, коли показник 5 ГДК», – підсумувала Наталія Нікітіна.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні, 26 лютого, у Луцьку зафіксували перевищення гранично допустимих разових концентрацій шкідливих для здоров’я речовин у повітрі. Зокрема, було зафіксовано перевищення діоксиду азоту в 1,2 рази.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіли у лабораторії Волинського центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби.Як наголосила начальниця лабораторії, збільшення показників розпочалося ще тиждень тому.«Такі перевищення були у нас завжди, а особливо це стало помітним протягом останнього тижня. Причиною, швидше за все, може бути погіршена якість пального, так як це підвищений рівень діоксиду азоту. До того ж, на сьогодні метеорологічні умови такі, що немає розсіювання. У нас, у Луцьку, практично все забруднення йде від автотранспорту, адже промисловість не так інтенсивно працює», – пояснила Наталія Нікітіна.Начальниця лабораторії Волинського центру з гідрометеорології державної гідрометеорологічної служби також зауважила, що останнім часом такі перевищення стали частішими. Проте критичних наслідків для здоров’я це не несе.«Це не є критичним рівнем перевищення норми. Тобто це не потребує заборони виходити дітям на вулицю. Звісно, краще уникати прогулянок десь біля траси, особливо з маленькими дітьми, а натомість вийти у парк. Хоча зараз ми не контролюємо паркові зони, бо раніше у нас була спільна програма з міською радою, але у парку імені Лесі Українки через рельєф брудне повітря ніби осідає на низ. Але таке забруднення якогось навантаження на дорослий організм не має. Екстремальне забруднення вважається, коли показник 5 ГДК», – підсумувала Наталія Нікітіна.

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