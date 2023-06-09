За тиждень на в'їзд до Польщі через Ягодин не пропустили жодної вантажівки

За тиждень на в'їзд до Польщі через Ягодин не пропустили жодної вантажівки
За тиждень, із 19 по 25 лютого, через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де триває страйк польських фермерів, на в'їзд до Польщі не пустили жодної української вантажівки.

Про це Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.

З її слів, на в'їзд в Україну ситуація дещо ліпша. Минулої доби 60 вантажівок в’їхали з Польщі до України через пункт пропуску "Ягодин".

"За добу приблизно 50-100 вантажівок проривається з огляду на те, що вони можуть вести швидкопсувні, небезпечні вантажі або гуманітарну допомогу. Станом на 26 лютого у черзі на в’їзд до України, там де жива черга – 500 вантажівок, тобто їм там стояти у тій 15-кілометровій черзі приблизно тиждень", — додала Валентина Черниш.

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Теги: Блокада кордону, польські фермери, вантажівки
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