За тиждень на в'їзд до Польщі через Ягодин не пропустили жодної вантажівки
Сьогодні, 20:45
За тиждень, із 19 по 25 лютого, через пункт пропуску "Дорогуськ-Ягодин", де триває страйк польських фермерів, на в'їзд до Польщі не пустили жодної української вантажівки.
Про це Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
З її слів, на в'їзд в Україну ситуація дещо ліпша. Минулої доби 60 вантажівок в’їхали з Польщі до України через пункт пропуску "Ягодин".
"За добу приблизно 50-100 вантажівок проривається з огляду на те, що вони можуть вести швидкопсувні, небезпечні вантажі або гуманітарну допомогу. Станом на 26 лютого у черзі на в’їзд до України, там де жива черга – 500 вантажівок, тобто їм там стояти у тій 15-кілометровій черзі приблизно тиждень", — додала Валентина Черниш.
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Про це Суспільному розповіла речниця Волинської митниці Валентина Черниш.
З її слів, на в'їзд в Україну ситуація дещо ліпша. Минулої доби 60 вантажівок в’їхали з Польщі до України через пункт пропуску "Ягодин".
"За добу приблизно 50-100 вантажівок проривається з огляду на те, що вони можуть вести швидкопсувні, небезпечні вантажі або гуманітарну допомогу. Станом на 26 лютого у черзі на в’їзд до України, там де жива черга – 500 вантажівок, тобто їм там стояти у тій 15-кілометровій черзі приблизно тиждень", — додала Валентина Черниш.
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