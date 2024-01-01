Порушення виробничої безпеки: суд оштрафував начальника дільниці на волинській шахті, через якого травмувався гірник





Про це сказано у вироку Іваничівського районного суду від 22 лютого, передає



У матеріалах справи сказано, що вранці 18 грудня 2023 року в приміщенні шахти начальник дільниці згідно з виданими нарядами-путівками провів інструктаж з техніки безпеки для працівників дільниці. Серед них був електрослюсар підземного відокремленого підрозділу, який повинен був обслуговувати насос для відкачки води на конвеєрному штреку.



Цього ж дня команда працівників спустились у шахту. У процесі видобувних робіт стався злам дерев'яної затяжки, яка утримувала простір між рамами й утримувала кам'яну породу від обвалу.



Через падіння брили один із шахтарів отримав травми — перелом пальців руки і травматичну ампутацію пальця, котрі належать до категорії середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.



Обвинувальний акт щодо начальника видобувної дільниці № 1 за ч. 1 ст.272 КК України до суду надійшов 20 лютого 2024 року. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватись, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. Свою вину в незабезпеченні виробничої безпеки він визнав повністю.



Іваничівський райсуд визнав керівника дільниці на шахті "Бужанська" та признав покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд оголосив вирок начальнику видобувної дільниці № 1 шахти "Бужанська", який як службова особа порушив вимоги посадової інструкції та не забезпечив справний стан, утримання і експлуатацію гірничих виробок. У зв'язку з цим один із працівників шахти травмувався на робочому місці.Про це сказано у вироку Іваничівського районного суду від 22 лютого, передає Суспільне У матеріалах справи сказано, що вранці 18 грудня 2023 року в приміщенні шахти начальник дільниці згідно з виданими нарядами-путівками провів інструктаж з техніки безпеки для працівників дільниці. Серед них був електрослюсар підземного відокремленого підрозділу, який повинен був обслуговувати насос для відкачки води на конвеєрному штреку.Цього ж дня команда працівників спустились у шахту. У процесі видобувних робіт стався злам дерев'яної затяжки, яка утримувала простір між рамами й утримувала кам'яну породу від обвалу.Через падіння брили один із шахтарів отримав травми — перелом пальців руки і травматичну ампутацію пальця, котрі належать до категорії середнього ступеня тяжкості тілесних ушкоджень.Обвинувальний акт щодо начальника видобувної дільниці № 1 за ч. 1 ст.272 КК України до суду надійшов 20 лютого 2024 року. Йдеться про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватись, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого. Свою вину в незабезпеченні виробничої безпеки він визнав повністю.Іваничівський райсуд визнав керівника дільниці на шахті "Бужанська" та признав покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень.

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