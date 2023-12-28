Зеленський анонсував кешбек за покупки українських товарів

вироблених в Україні.



Про це повідомив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", передає



"За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав глава держави.



Президент повідомив, що дав відповідне доручення уряду, і наразі цю програму розробляють.



Завданням цієї програми є те, щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні.



"Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - зазначив президент.



Також глава держави додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.



Нагадаємо, уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні – "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У межах нової державної програми кешбеку "Купуй українське", громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг,Про це повідомив президентна презентації платформи "Зроблено в Україні", передає Укрінформ "За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну картку", - сказав глава держави.Президент повідомив, що дав відповідне доручення уряду, і наразі цю програму розробляють.Завданням цієї програми є те, щоб українські гроші залишилися в Україні та працювали в Україні."Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готують параметри українського кешбеку: фінансові й технічні", - зазначив президент.Також глава держави додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже цьогоріч.Нагадаємо, уряд затвердив зображення торговельної марки для товарів, вироблених в Україні – "Зроблено в Україні", ним безкоштовно зможе користуватися бізнес, громадські організації та держустанови.

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