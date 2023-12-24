Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
Сьогодні, 16:17
На початку листопада 2023-го польські автоперевізники почали блокувати роботу пунктів пропуску, у тому числі і волинського «Ягодина». Блокада тривала аж до початку січня 2024-го, від чого виробники-експортери та виробники, залежні від імпортної сировини, понесли катастрофічні збитки.
Постраждав не лише бізнес, а й суттєво зменшилися митні надходження до державного бюджету України.
Як повідомили у Волинській митниці, наприкінці жовтня аналітики з митних платежів прогнозували на Волині зібрати у державну казну понад 3,2 млрд гривень. Їхні розрахунки базувалися на високій інтенсивності імпортно-експортних операцій, які перед новим роком проводять акредитовані підприємства, а ще - на потужностях найбільшого на українсько-польському кордоні вантажного переходу «Ягодин».
Однак, через блокування шляхів із зони діяльності Волинської митниці було перераховано до держбюджету всього лиш 2,0 млрд грн. Порівняно із жовтнем обсяги оподаткованого імпорту за вагою та вартістю по митниці загалом зменшилися на 32-37 відсотків. Пряма листопадова втрата через примусову зупинку товаропотоку становить орієнтовно 1,2 млрд гривень. Відповідно у грудні очікуванні надходження теж зменшилися. І це лише волинські втрачені можливості з оподаткування.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що унаслідок блокування українсько-польського кордону експорт через пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.
Як блокада позначилася на волинському бізнесі та як компанії-виробники, що працюють на експорт, знаходили шляхи вирішення – досліджувало Інформаційне агентство ВолиньPost.
Власник компанії міжнародних перевезень ТОВ «Ідея», голова регіональної ради Асоціації міжнародних перевізників України у Волинській і Рівненській областях Віктор Козак із волинського міста Ковель розповів, що вони понесли великі фінансові втрати, як і загалом українські перевізники, які їздять до Європи.
В автопарку компанії «Ідея» у міжнародному сполученні є 6 вантажівок.
«Ми понесли дуже великі втрати. Це усі перевізники України, у тому числі і польські, хоча їх всього є 10% на нашому ринку. Наші водії робили один рейс на місяць, а могли зробити їх три. Ми просто стояли. Кожен день простою обходився нам десь у 200 євро за одну вантажівку. Полякам день простою вартував 300 євро. От порахуйте тепер скільки ми втратили із 6 листопада до січня, коли розблокували кордон. Наші вантажівки реально були «складами на колесах», - сказав перевізник.
Віктор Козак розповів також, що із початку блокування одна фура їхньої компанії простояла на кордоні в черзі на польській стороні в Дорогуську 21 день.
«Але попри блокування ми все одно не зупиняли роботу. Коли колеса крутяться, тільки тоді заробляє і водій, і фірма… Все одно їхали, але новими шляхами – через Словаччину везли вантаж у Польщу чи Німеччину, роблячи велике коло. Несли фінансові затрати. Це великі збитки для економіки обох держав. На прикладі Польщі ми побачили систему держави, де є демократичний уряд, але коли у них вибори, починаються протести», - вважає волинський перевізник.
На його думку, блокування кордону може знову розпочатися з першого березня, адже у Польщі на часі – місцеві вибори.
«Оці блокування мають більше не економічну, а політичну складову», - переконаний Віктор Козак.
Окрім міжнародних перевізників, чи не найбільше понесли фінансові втрати виробники-експортери, а також ті, хто купує сировину з-за-кордону для власного виробництва.
У Луцьку вже понад 20 років працює потужна компанія Modern Expo, яка виготовляє торгівельне обладнання для ритейлу і у своїй діяльності давно вийшла за межі України.
За словами директора відділу логістики компанії Modern Expo Василя Маркевича, через двомісячне блокування кордону компанія зазнала не лише фінансових, а й репутаційних втрат.
«Шкоди завдано величезної. Були прямі фінансові втрати, бо вартість перевезень у деяких напрямках виросла в рази.
Частину термінових замовлень, замість того, що везти фурами, ми везли бусами через ті пункти пропуску, які були розблокованими. Але вартість перевезень у такому випадку на одиницю продукції піднімалася в десятки разів», - розповів керівник відділу логістики.
З його слів, до блокади кордону вони найчастіше возили вантажі через «Раву-Руську» та «Ягодин».
«Якщо в економіці проєкту було прораховано доставку вантажів на одну суму, то вона зростала, адже замість однієї фури їхало 5-6 бусів.
Велику частину замовлень ми вивозили через румунський, угорський кордони, словацький, поки він не був заблокований. Як наслідок, там теж були черги, плюс додатковий кілометраж, який також доводилося оплачувати.
На вартість товарів для замовника це ніяк не вплинуло, за це платили ми як виробник, бо так було прописано в умовах договору. Переналаштувати логістику доставок треба було оперативно, рішення приймалися швидко. Перший раз, коли з’явилася інформація про блокування кордону, у нас ще була сліпа надія, що за тиждень усе закінчиться, а вже після тижня блокади, ми зрозуміли, що ситуація лише погіршується», - сказав Василь Маркевич.
Директор відділу логістики Modern Expo також наголосив на тому, що у їхній справі показник вчасності доставки товару замовнику є таким же важливим, як і показник якості.
«Коли ми почали повідомляти замовників, що наші терміни доставки збільшуються на 10-15 днів, то звичайно що вони були не надто задоволені. Багато замовників зрозуміли це, але репутаційних втрат ми зазнали, оскільки постали перед ситуацією, коли український виробник не може гарантувати вчасної доставки. Репутація – це те, що не можна вимірять грошима. Її ми заробляли роками важкої праці, а зіпсували блокадою кордону», - резюмував він.
Із труднощами у доставці вантажу зіткнулось ТОВ «Волинська меблева компанія-Україна», яка виготовляє на експорт корпусні меблі у місті Нововолинськ.
«Із компанією Gerbor, що у сусідньому прикордонному місті Володимир, ми пов’язані одним власником з Польщі. В більшості ми зорієнтовані на експорт. Купівельна спроможність українців досить низька, хоча мушу визнати, що мешканці західних та центральних областей України зараз купують меблі на довоєнному рівні і ця їхня активність дуже допомогла нам пережити блокування експорту», - розповів директор «ВМК-Україна» Олександр Гоцка.
З його слів, блокування кордону співпало із піком продажу меблів в Україні.
«Меблі, як правило продаються з кінця літа (коли завершився збір врожаю, коли весілля, закінчуються ремонт і йде масовий попит на меблі) до кінця січня. Попит у цей час значно перевищує показники продажів у весняно-літні місяці. В країнах Європи попит менший, але його пік теж припадає на осінньо-зимові місяці. У час блокади за рахунок того, що попит зріс в Україні, ми змогли більше забезпечити українського споживача, а на Європу поїхало трохи менше», - розповів пан Гоцка.
Але, на його думку, якби блокування кордону тривало ще місяць-два, тоді компанія мала б заповнені склади і постало б питання простою виробництва.
«ВМК-Україна» має статус авторизованого економічного оператора і на початку блокади це частково нам допомагало у перетині кордону, але пізніше, коли черги збільшилися до неймовірних розмірів, то вже і цей сертифікат нам не допомагав. Перевага цього статусу у тому, що авто завантажується, замитнюється, подається на митницю, стає в електронну чергу і вантажівка може перебувати на території підприємства під пломбою, аж поки не підійде час до перетину. Ми так і робили. Наші вантажівки чекали на території Gerbor у місті Володимир. У такий спосіб ми нікому не платили за простій вантажівок», - пояснив керівник меблевої компанії.
Як повідомив Олександр Гоцка, у грудні падіння експорту виробів склало 18% від середньомісячного показника.
«Ми ще розглядали варіант відправки товару залізницею, але у той час моментально виник дефіцит вагонів, тому ми відкинули такий варіант доставки», - додав він.
А от Нововолинський ливарний завод, який виготовляє запчастини переважно для залізниці, із блокуванням кордону зіткнувся з іншою проблемою – постачанням матеріалів для виробництва, які вони купують закордоном.
«На час блокади ми старалися мінімізувати експортно-імпортні операції. Наше виробництво зорієнтоване на внутрішнього споживача, бо виготовляємо запчастини та комплектуючі для залізничного транспорту – це левова частина нашого виробництва. В країни Європи ми виготовляємо запчастини до автомобільно-будівельної техніки, видобувного обладнання та до трубопровідної арматури. Коли було блокування, то на експорт ми везли замовлення невеликими партіями – меншими вантажівками», - розповів заступник директора із комерції Нововолинського ливарного заводу Костянтин Барчук.
Проте, на заводі – сучасне обладнання, матеріали та комплектуючі до якого – імпортного виробництва, тож виробник стикнувся із проблемою постачання матеріалів з-за кордону.
«До нас особливо і не хотіли везти ті матеріали, бо після вивантаження порожні машини все одно стояли у кілометрових чергах назад. А щоб заохотити перевізників доставити нам товар, доводилося переплачувати за транспортування або шукати інші шляхи вирішення проблеми – інших постачальників сировини в Україні. Хоча, якщо працюєш із постійним постачальником, то одна ціна, а коли в екстреному режимі знаходиш іншого, то ціна вже інша, бо вони користуються ситуацією і завищують ціни», - розповів Костянтин Барчук.
Від початку січня пункти пропуску на Волині працюють безперебійно: рух пасажирського та вантажного транспорту повністю відновлено і обидві сторони.
Міжнародні перевізники та виробники-експортери сподіваються, що таких затяжних блокувань кордону більше не буде, оскільки від кожної наступної фінансової кризи оговтатися із кожним разом буде все складніше.
Ірина КОСТЮК
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Постраждав не лише бізнес, а й суттєво зменшилися митні надходження до державного бюджету України.
Як повідомили у Волинській митниці, наприкінці жовтня аналітики з митних платежів прогнозували на Волині зібрати у державну казну понад 3,2 млрд гривень. Їхні розрахунки базувалися на високій інтенсивності імпортно-експортних операцій, які перед новим роком проводять акредитовані підприємства, а ще - на потужностях найбільшого на українсько-польському кордоні вантажного переходу «Ягодин».
Однак, через блокування шляхів із зони діяльності Волинської митниці було перераховано до держбюджету всього лиш 2,0 млрд грн. Порівняно із жовтнем обсяги оподаткованого імпорту за вагою та вартістю по митниці загалом зменшилися на 32-37 відсотків. Пряма листопадова втрата через примусову зупинку товаропотоку становить орієнтовно 1,2 млрд гривень. Відповідно у грудні очікуванні надходження теж зменшилися. І це лише волинські втрачені можливості з оподаткування.
Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що унаслідок блокування українсько-польського кордону експорт через пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.
Як блокада позначилася на волинському бізнесі та як компанії-виробники, що працюють на експорт, знаходили шляхи вирішення – досліджувало Інформаційне агентство ВолиньPost.
Фури у черзі на кордоні стали «складами на колесах»
Власник компанії міжнародних перевезень ТОВ «Ідея», голова регіональної ради Асоціації міжнародних перевізників України у Волинській і Рівненській областях Віктор Козак із волинського міста Ковель розповів, що вони понесли великі фінансові втрати, як і загалом українські перевізники, які їздять до Європи.
В автопарку компанії «Ідея» у міжнародному сполученні є 6 вантажівок.
«Ми понесли дуже великі втрати. Це усі перевізники України, у тому числі і польські, хоча їх всього є 10% на нашому ринку. Наші водії робили один рейс на місяць, а могли зробити їх три. Ми просто стояли. Кожен день простою обходився нам десь у 200 євро за одну вантажівку. Полякам день простою вартував 300 євро. От порахуйте тепер скільки ми втратили із 6 листопада до січня, коли розблокували кордон. Наші вантажівки реально були «складами на колесах», - сказав перевізник.
Віктор Козак розповів також, що із початку блокування одна фура їхньої компанії простояла на кордоні в черзі на польській стороні в Дорогуську 21 день.
«Але попри блокування ми все одно не зупиняли роботу. Коли колеса крутяться, тільки тоді заробляє і водій, і фірма… Все одно їхали, але новими шляхами – через Словаччину везли вантаж у Польщу чи Німеччину, роблячи велике коло. Несли фінансові затрати. Це великі збитки для економіки обох держав. На прикладі Польщі ми побачили систему держави, де є демократичний уряд, але коли у них вибори, починаються протести», - вважає волинський перевізник.
На його думку, блокування кордону може знову розпочатися з першого березня, адже у Польщі на часі – місцеві вибори.
«Оці блокування мають більше не економічну, а політичну складову», - переконаний Віктор Козак.
Компанія Modern Expo понесла як фінансові, так і репутаційні втрати
Окрім міжнародних перевізників, чи не найбільше понесли фінансові втрати виробники-експортери, а також ті, хто купує сировину з-за-кордону для власного виробництва.
У Луцьку вже понад 20 років працює потужна компанія Modern Expo, яка виготовляє торгівельне обладнання для ритейлу і у своїй діяльності давно вийшла за межі України.
За словами директора відділу логістики компанії Modern Expo Василя Маркевича, через двомісячне блокування кордону компанія зазнала не лише фінансових, а й репутаційних втрат.
«Шкоди завдано величезної. Були прямі фінансові втрати, бо вартість перевезень у деяких напрямках виросла в рази.
Частину термінових замовлень, замість того, що везти фурами, ми везли бусами через ті пункти пропуску, які були розблокованими. Але вартість перевезень у такому випадку на одиницю продукції піднімалася в десятки разів», - розповів керівник відділу логістики.
З його слів, до блокади кордону вони найчастіше возили вантажі через «Раву-Руську» та «Ягодин».
«Якщо в економіці проєкту було прораховано доставку вантажів на одну суму, то вона зростала, адже замість однієї фури їхало 5-6 бусів.
Велику частину замовлень ми вивозили через румунський, угорський кордони, словацький, поки він не був заблокований. Як наслідок, там теж були черги, плюс додатковий кілометраж, який також доводилося оплачувати.
На вартість товарів для замовника це ніяк не вплинуло, за це платили ми як виробник, бо так було прописано в умовах договору. Переналаштувати логістику доставок треба було оперативно, рішення приймалися швидко. Перший раз, коли з’явилася інформація про блокування кордону, у нас ще була сліпа надія, що за тиждень усе закінчиться, а вже після тижня блокади, ми зрозуміли, що ситуація лише погіршується», - сказав Василь Маркевич.
Директор відділу логістики Modern Expo також наголосив на тому, що у їхній справі показник вчасності доставки товару замовнику є таким же важливим, як і показник якості.
«Коли ми почали повідомляти замовників, що наші терміни доставки збільшуються на 10-15 днів, то звичайно що вони були не надто задоволені. Багато замовників зрозуміли це, але репутаційних втрат ми зазнали, оскільки постали перед ситуацією, коли український виробник не може гарантувати вчасної доставки. Репутація – це те, що не можна вимірять грошима. Її ми заробляли роками важкої праці, а зіпсували блокадою кордону», - резюмував він.
Для волинського виробника меблів «ВМК-Україна» експорт у грудні впав майже на 20%
Із труднощами у доставці вантажу зіткнулось ТОВ «Волинська меблева компанія-Україна», яка виготовляє на експорт корпусні меблі у місті Нововолинськ.
«Із компанією Gerbor, що у сусідньому прикордонному місті Володимир, ми пов’язані одним власником з Польщі. В більшості ми зорієнтовані на експорт. Купівельна спроможність українців досить низька, хоча мушу визнати, що мешканці західних та центральних областей України зараз купують меблі на довоєнному рівні і ця їхня активність дуже допомогла нам пережити блокування експорту», - розповів директор «ВМК-Україна» Олександр Гоцка.
З його слів, блокування кордону співпало із піком продажу меблів в Україні.
«Меблі, як правило продаються з кінця літа (коли завершився збір врожаю, коли весілля, закінчуються ремонт і йде масовий попит на меблі) до кінця січня. Попит у цей час значно перевищує показники продажів у весняно-літні місяці. В країнах Європи попит менший, але його пік теж припадає на осінньо-зимові місяці. У час блокади за рахунок того, що попит зріс в Україні, ми змогли більше забезпечити українського споживача, а на Європу поїхало трохи менше», - розповів пан Гоцка.
Але, на його думку, якби блокування кордону тривало ще місяць-два, тоді компанія мала б заповнені склади і постало б питання простою виробництва.
«ВМК-Україна» має статус авторизованого економічного оператора і на початку блокади це частково нам допомагало у перетині кордону, але пізніше, коли черги збільшилися до неймовірних розмірів, то вже і цей сертифікат нам не допомагав. Перевага цього статусу у тому, що авто завантажується, замитнюється, подається на митницю, стає в електронну чергу і вантажівка може перебувати на території підприємства під пломбою, аж поки не підійде час до перетину. Ми так і робили. Наші вантажівки чекали на території Gerbor у місті Володимир. У такий спосіб ми нікому не платили за простій вантажівок», - пояснив керівник меблевої компанії.
Як повідомив Олександр Гоцка, у грудні падіння експорту виробів склало 18% від середньомісячного показника.
«Ми ще розглядали варіант відправки товару залізницею, але у той час моментально виник дефіцит вагонів, тому ми відкинули такий варіант доставки», - додав він.
Постраждали і компанії, які працюють на сировині з-за кордону
А от Нововолинський ливарний завод, який виготовляє запчастини переважно для залізниці, із блокуванням кордону зіткнувся з іншою проблемою – постачанням матеріалів для виробництва, які вони купують закордоном.
«На час блокади ми старалися мінімізувати експортно-імпортні операції. Наше виробництво зорієнтоване на внутрішнього споживача, бо виготовляємо запчастини та комплектуючі для залізничного транспорту – це левова частина нашого виробництва. В країни Європи ми виготовляємо запчастини до автомобільно-будівельної техніки, видобувного обладнання та до трубопровідної арматури. Коли було блокування, то на експорт ми везли замовлення невеликими партіями – меншими вантажівками», - розповів заступник директора із комерції Нововолинського ливарного заводу Костянтин Барчук.
Проте, на заводі – сучасне обладнання, матеріали та комплектуючі до якого – імпортного виробництва, тож виробник стикнувся із проблемою постачання матеріалів з-за кордону.
«До нас особливо і не хотіли везти ті матеріали, бо після вивантаження порожні машини все одно стояли у кілометрових чергах назад. А щоб заохотити перевізників доставити нам товар, доводилося переплачувати за транспортування або шукати інші шляхи вирішення проблеми – інших постачальників сировини в Україні. Хоча, якщо працюєш із постійним постачальником, то одна ціна, а коли в екстреному режимі знаходиш іншого, то ціна вже інша, бо вони користуються ситуацією і завищують ціни», - розповів Костянтин Барчук.
Від початку січня пункти пропуску на Волині працюють безперебійно: рух пасажирського та вантажного транспорту повністю відновлено і обидві сторони.
Міжнародні перевізники та виробники-експортери сподіваються, що таких затяжних блокувань кордону більше не буде, оскільки від кожної наступної фінансової кризи оговтатися із кожним разом буде все складніше.
Ірина КОСТЮК
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