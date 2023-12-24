Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону

Так виглядала найбільша на західному кордоні зона митного контролю МП «Ягодин» під час блокування

Фури у черзі на кордоні стали «складами на колесах»

Компанія Modern Expo понесла як фінансові, так і репутаційні втрати

Для волинського виробника меблів «ВМК-Україна» експорт у грудні впав майже на 20%

Постраждали і компанії, які працюють на сировині з-за кордону

На початку листопада 2023-го польські автоперевізники почали блокувати роботу пунктів пропуску, у тому числі і волинського «Ягодина». Блокада тривала аж до початку січня 2024-го, від чого виробники-експортери та виробники, залежні від імпортної сировини, понесли катастрофічні збитки.Постраждав не лише бізнес, а й суттєво зменшилися митні надходження до державного бюджету України.Як повідомили у Волинській митниці, наприкінці жовтня аналітики з митних платежів прогнозували на Волині зібрати у державну казну понад 3,2 млрд гривень. Їхні розрахунки базувалися на високій інтенсивності імпортно-експортних операцій, які перед новим роком проводять акредитовані підприємства, а ще - на потужностях найбільшого на українсько-польському кордоні вантажного переходу «Ягодин».Однак, через блокування шляхів із зони діяльності Волинської митниці було перераховано до держбюджету всього лиш 2,0 млрд грн. Порівняно із жовтнем обсяги оподаткованого імпорту за вагою та вартістю по митниці загалом зменшилися на 32-37 відсотків. Пряма листопадова втрата через примусову зупинку товаропотоку становить орієнтовно 1,2 млрд гривень. Відповідно у грудні очікуванні надходження теж зменшилися. І це лише волинські втрачені можливості з оподаткування.Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політикиу ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив, що унаслідок блокування українсько-польського кордону експорт через пункти пропуску знизився на 40%, а держбюджет України втратив 9,3 млрд грн через недонадходження митних платежів.Як блокада позначилася на волинському бізнесі та як компанії-виробники, що працюють на експорт, знаходили шляхи вирішення – досліджувалоВласник компанії міжнародних перевезень ТОВ «Ідея», голова регіональної ради Асоціації міжнародних перевізників України у Волинській і Рівненській областяхіз волинського міста Ковель розповів, що вони понесли великі фінансові втрати, як і загалом українські перевізники, які їздять до Європи.В автопарку компанії «Ідея» у міжнародному сполученні є 6 вантажівок.- сказав перевізник.Віктор Козак розповів також, що із початку блокування одна фура їхньої компанії простояла на кордоні в черзі на польській стороні в Дорогуську 21 день., - вважає волинський перевізник.На його думку, блокування кордону може знову розпочатися з першого березня, адже у Польщі на часі – місцеві вибори.- переконаний Віктор Козак.Окрім міжнародних перевізників, чи не найбільше понесли фінансові втрати виробники-експортери, а також ті, хто купує сировину з-за-кордону для власного виробництва.У Луцьку вже понад 20 років працює потужна компанія Modern Expo, яка виготовляє торгівельне обладнання для ритейлу і у своїй діяльності давно вийшла за межі України.За словами директора відділу логістики компанії Modern Expo, через двомісячне блокування кордону компанія зазнала не лише фінансових, а й репутаційних втрат.- розповів керівник відділу логістики.З його слів, до блокади кордону вони найчастіше возили вантажі через «Раву-Руську» та «Ягодин»., - сказав Василь Маркевич.Директор відділу логістики Modern Expo також наголосив на тому, що у їхній справі показник вчасності доставки товару замовнику є таким же важливим, як і показник якості., - резюмував він.Із труднощами у доставці вантажу зіткнулось ТОВ «Волинська меблева компанія-Україна», яка виготовляє на експорт корпусні меблі у місті Нововолинськ.- розповів директор «ВМК-Україна»З його слів, блокування кордону співпало із піком продажу меблів в Україні., - розповів пан Гоцка.Але, на його думку, якби блокування кордону тривало ще місяць-два, тоді компанія мала б заповнені склади і постало б питання простою виробництва., - пояснив керівник меблевої компанії.Як повідомив Олександр Гоцка, у грудні падіння експорту виробів склало 18% від середньомісячного показника.- додав він.А от Нововолинський ливарний завод, який виготовляє запчастини переважно для залізниці, із блокуванням кордону зіткнувся з іншою проблемою – постачанням матеріалів для виробництва, які вони купують закордоном., - розповів заступник директора із комерції Нововолинського ливарного заводуПроте, на заводі – сучасне обладнання, матеріали та комплектуючі до якого – імпортного виробництва, тож виробник стикнувся із проблемою постачання матеріалів з-за кордону., - розповів Костянтин Барчук.Від початку січня пункти пропуску на Волині працюють безперебійно: рух пасажирського та вантажного транспорту повністю відновлено і обидві сторони.Міжнародні перевізники та виробники-експортери сподіваються, що таких затяжних блокувань кордону більше не буде, оскільки від кожної наступної фінансової кризи оговтатися із кожним разом буде все складніше.