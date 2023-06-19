Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини

Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини
З 2017 року встановлено заборону вивезення за межі митної території України необроблених деревних порід сосни. Зважаючи на це, на митному посту "Ягодин" днями затримали для ретельної перевірки майже 20 тонн деревини походженням із Житомирщини, яку продали до Естонії за 306 тисяч гривень. Відправник у документах назвав її "оциліндрованим неструганим брусом сосни".

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

"Підозри посадових осіб управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил підтвердилися. Надані на дослідження колоди не пройшли достатнього ступеня обробки, аби класифікуватись як пиломатеріали, тобто "не піддавались операціям розпилювання чи коління вздовж текстури деревини, не є виробом, отриманим від процесу стругання чи лущення, не оброблені на краєобрубувальних верстатах " і т.д., - йдеться в експертному висновку.

Дії експортера, який подав до митного контролю недостовірні відомості про класифікацію товару, згідно з УКТ ЗЕД, мають ознаки порушення митних правил, передбачені ч.1 статті 483 Митного кодексу України. ІІ санкція передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 100 відсотків вартості предметів правопорушення з можливою їх конфіскацією або без такої. Остаточні рішення у справі прийматиме суд.
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини
Через «Ягодин» намагались незаконно провезти майже 20 тонн деревини

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Теги: Волинська митниця, деревина
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