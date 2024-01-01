Дві третини сімейних лікарів Волині завершили курси ментального здоров’я

Більш ніж 70% сімейних лікарів на Волині вже пройшли курси ментального здоров’я.Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров’я, інформує у фейсбуці Волинська ОВА.«Проблема ментального здоров’я та питання реабілітації стоїть у нас на першому місці. Війна показала, наскільки важливим є психічне здоров’я, робота психіатричної служби та загалом цей напрямок у медичній галузі. Ми працюємо над тим, щоб посилити нашу психіатричну лікарню, тому що зараз вона є переповнена, а лікарі часто мають подвійне навантаження у своїй роботі», – пояснив Юрій Легкодух.Також в області активно проводиться робота із керівниками «первинки» та сімейними лікарями щодо підвищення кваліфікації медиків у сфері психічного здоров’я. Адже медзаклад може законтрактувати пакет медичних послуг ментального здоров’я лише за наявності відповідних спеціалістів або лікарів, які пройшли спеціалізацію mhGAP.«На сьогодні в області уже пройшли онлайн-курси mhGAP 72 відсотки від загальної кількості волинських сімейних лікарів. Також в обласній психіатричній лікарні уже маємо двох тренерів, які навчатимуть медпрацівників очно. «Тренер для тренера», можна так сказати», – повідомив очільник обласного управління охорони здоров’я.Зокрема, на Волині діє Координаційний центр підтримки цивільного населення Волині. Серед основних його завдань – ментальне здоров’я та психосоціальна підтримка волинян. Крім того, семінари, тренінги та навчання для волинян проводить координаторка Всеукраїнської програми ментального здоров'я «Ти як?», радниця голови ОВА з питань ментального здоров'я