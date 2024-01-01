Одеські шахраї за $35 тисяч пропонували «роботу» в прокуратурі

В Одесі викрили шахраїв, які за 35 тисяч доларів обіцяли працевлаштування до прокуратури.Про це повідомляє в телеграмі Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури держвиконавцю одного з районних відділів державної виконавчої служби в Одесі та його спільнику повідомлено про підозру у закінченому замахуі підбурювання до надання неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України).За даними слідства, держвиконавець, знаючи, що знайома його друга бажає взяти участь у конкурсі на зайняття вакантної посади прокурора в одній з окружних прокуратур м. Одеси, запропонував свою «допомогу» у працевлаштуванні. Для переконливості своєї пропозиції він залучив колишнього працівника прокуратури.Службовець обіцяв за 35000 доларів США через нібито власні знайомства у прокуратурі та за особистого посередництва свого спільника забезпечити отримання посади прокурора. Натомість підозрювані мали на меті заволодіти коштами, шляхом обману.Правоохоронці затримали держвиконавця в порядку ст. 208 КПК України під час одержання всієї суми коштів біля одного із торгових центрів Одеси.За клопотанням прокурора обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими СУ ГУНП в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.