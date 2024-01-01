Наводив ракети на Миколаїв: блогер-мільйонник отримав 15 років тюрми

За матеріалами СБУ до 15 років тюрми заочно засуджено блогера-мільйонника, який наводив ракети рф на Миколаїв.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Завдяки доказовій базі Служби безпеки до 15 років тюремного ув’язнення заочно засуджено проросійського блогера. Зловмисник переховується в росії та називає себе «головним спікером» у війні проти України.З початку повномасштабного вторгнення рф вінщодо проведення інформдиверсій.Для ведення інформаційно-підривної діяльності Подоляка створив власний ютуб-канал із загальною аудиторією понад 3 млн підписників.Крім того, під його «авторством» діє прокремлівський Телеграм-канал, а також сторінки «ВКонтакте» та в популярних месенджерах.На цих інтернет-ресурсах Подоляка виправдовує захоплення української території та знищення цивільної інфраструктури нашої держави.Також він заперечував воєнні злочини рашистів у Бучі, а викриті факти масових вбивств місцевих жителів називав «зрежисованими».Разом з цим Подоляка причетний до коригування масованих ракетно-артилерійських атак рф на Миколаївщину.Для наведення російської зброї зловмисник формував власні мережі інформаторів на території південного регіону.Серед ворожих коригувальників був ексочільник Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув’язнення за держзраду.За даними слідства, Подоляка є уродженцем міста Суми, але у 2014 році він виїхав до росії і розпочав там публічно поширювати фейки про суспільно-політичну ситуацію в Україні.На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:▪️ ⁠ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);▪️ ⁠ч. 1 ст. 110 (розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території на порушення порядку, встановленого Конституцією України);▪️ ⁠ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);▪️ ст. 436 (пропаганда війни);▪️ ⁠ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого).Оскільки засуджений переховується від правосуддя на території росії, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. Зловмисника буде знайдено і покарано.Розслідування проводили співробітники СБУ у Вінницькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.