Поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну лучанку

Поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну лучанку
Оперативники Луцького райуправління поліції розшукують безвісти зниклу Гайворонську Олену Володимирівну, 11 листопада 1977 року народження, жительку Луцька.

Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.

Жінка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку та донині додому не повернулася, де перебуває невідомо.

Прикмети безвісти зниклої: ріст 165 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке.

Була одягнена: куртка чорного кольору з емблемою «Puma», штани темного кольору, шапка бежевого кольору.

«Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0664194912 або 102», - йдеться у повідомленні.
Поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну лучанку

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: розшук, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як волинські виробники-експортери «вижили» під час блокування польсько-українського кордону
У Локачах підтоплює городи та будинки: мешканці звинувачують місцеву рибальську спілку
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Укриттями шкіл під час навчання можуть користуватися лише діти і вчителі
Сьогодні, 18:48
Поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну лучанку
Сьогодні, 18:25
Наводив ракети на Миколаїв: блогер-мільйонник отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 18:24
Офіційно: жодного документа про відставку Залужного нема
Сьогодні, 17:59
Одеські шахраї за $35 тисяч пропонували «роботу» в прокуратурі
Сьогодні, 17:41
Схожі новини
Знайшли тіло волинянки, яка зникла два тижні тому Знайшли тіло волинянки, яка зникла два тижні тому
01 лютий, 20:45
Луцька поліція просить допомоги у розшуку крадійок Луцька поліція просить допомоги у розшуку крадійок
22 січень, 14:01
Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому Розшукують 50-річну волинянку, яка зникла 5 днів тому
21 січень, 16:53
Поліція оголосила у розшук ексчиновника, який напав на волинську журналістку Поліція оголосила у розшук ексчиновника, який напав на волинську журналістку
17 січень, 18:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Укриттями шкіл під час навчання можуть користуватися лише діти і вчителі
Сьогодні, 18:48
 0
Поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну лучанку
Сьогодні, 18:25
 0
Наводив ракети на Миколаїв: блогер-мільйонник отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 18:24
 0
Офіційно: жодного документа про відставку Залужного нема
Сьогодні, 17:59
 0
Одеські шахраї за $35 тисяч пропонували «роботу» в прокуратурі
Сьогодні, 17:41
 0
Медіа
відео
1/8