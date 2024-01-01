Поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну лучанку

Гайворонську Олену Володимирівну, 11 листопада 1977 року народження, жительку Луцька.



Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.



Жінка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку та донині додому не повернулася, де перебуває невідомо.



Прикмети безвісти зниклої: ріст 165 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке.



Була одягнена: куртка чорного кольору з емблемою «Puma», штани темного кольору, шапка бежевого кольору.



«Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0664194912 або 102», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оперативники Луцького райуправління поліції розшукують безвісти зниклу, 11 листопада 1977 року народження, жительку Луцька.Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.Жінка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку та донині додому не повернулася, де перебуває невідомо.: ріст 165 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке.: куртка чорного кольору з емблемою «Puma», штани темного кольору, шапка бежевого кольору.«Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0664194912 або 102», - йдеться у повідомленні.

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