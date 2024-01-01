Поліція розшукує безвісти зниклу 46-річну лучанку
Сьогодні, 18:25
Оперативники Луцького райуправління поліції розшукують безвісти зниклу Гайворонську Олену Володимирівну, 11 листопада 1977 року народження, жительку Луцька.
Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.
Жінка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку та донині додому не повернулася, де перебуває невідомо.
Прикмети безвісти зниклої: ріст 165 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке.
Була одягнена: куртка чорного кольору з емблемою «Puma», штани темного кольору, шапка бежевого кольору.
«Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0664194912 або 102», - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомляє поліція Волинської області.
Жінка 30 січня близько 08:30 пішла з дому у невідомому напрямку та донині додому не повернулася, де перебуває невідомо.
Прикмети безвісти зниклої: ріст 165 см, середньої тілобудови, волосся русяве коротке.
Була одягнена: куртка чорного кольору з емблемою «Puma», штани темного кольору, шапка бежевого кольору.
«Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу, прохання зателефонувати до поліції за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0664194912 або 102», - йдеться у повідомленні.
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