За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч

За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч
За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки на Волині суд виніс вирок місцевому мешканцю, який хотів перепродати контрафактні тютюнові вироби.

Про це інформує пресслужба ТУ БЕБ Волині.

Детективи встановили, що житель Ковельського району незаконно придбав через Інтернет партію сигарет. Отриманий товар чоловік планував продати клієнтам через поштове відділення. При цьому він не був зареєстрований як ФОП та не мав ліцензії на право здійснення торгівлі підакцизними товарами.

Під час проведення слідчих дій детективи Теруправління виявили та вилучили майже 29 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх орієнтовна вартість – 2,3 млн грн.
За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч
За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч
За мільйонну торгівлю контрафактом волинянина оштрафували на 85 тисяч

Рішенням суду обвинуваченому призначено покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у вигляді штрафу 85 тис. грн. Вилучену контрафактну продукцію знищать у встановленому порядку.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.

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Теги: БЕБ, Волинь
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