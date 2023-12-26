Лучанина покарали за контрафакт на 2 мільйони

Суд виніс вирок волинянину, у якого працівники Бюро економічної безпекиПро це у фейсбуці повідомляє Територіальне управління БЕБ у Волинській області.За матеріалами детективів БЕБ Волині суд виніс вирок жителю Луцька, який впродовж трьох років незаконно купував та розповсюджував горілчані та тютюнові вироби.Під час проведення слідчих дій детективи задокументували факти збуту фальсифікованого товару. Також працівники БЕБ провели обшуки у складських приміщеннях гаражного кооперативу, де зберігалася незаконно виготовлена підакцизна продукція та автомобілі, за допомогою якого підприємець перевозив фальсифікат.Загалом було виявлено та вилучено понад 18 тис. пачок сигарет та близько 4 тис. літрів алкогольних напоїв і спирту. Орієнтовна вартість вилученого – майже 2 млн грн.Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України та призначив покарання у вигляді штрафу. Вилучені незаконно виготовлені горілчані та тютюнові вироби будуть знищені у встановленому законом порядку.Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Волинської обласної прокуратури.