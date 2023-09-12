23-річний волинянин на Рівненщині незаконно видобував бурштин. ФОТО

На Рівненщині за видобутком бурштину викрили волинянина.Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.Працівники сектору реагування патрульної поліції Вараського райвідділу вчора, 23 січня, у лісовому масиві неподалік села Озерці виявили за незаконним промислом двох молодиків.Від будь-яких пояснень наразі 22-річний житель села Борове та 23-річний житель Волині відмовляються. У рамках досудового розслідування тривають слідчі дії та призначена гемологічна експертиза.Для документування кримінального правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила майже 300 грамів каміння бурштину-сирцю, мотопомпу кустарного виробництва, чотири пожежні рукави та інше обладнання.За фактом незаконного видобування бурштину відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 240-1 ККУ.Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до 3 років позбавлення волі.