23-річний волинянин на Рівненщині незаконно видобував бурштин. ФОТО

23-річний волинянин на Рівненщині незаконно видобував бурштин. ФОТО
На Рівненщині за видобутком бурштину викрили волинянина.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Рівненщини.

Працівники сектору реагування патрульної поліції Вараського райвідділу вчора, 23 січня, у лісовому масиві неподалік села Озерці виявили за незаконним промислом двох молодиків.

Від будь-яких пояснень наразі 22-річний житель села Борове та 23-річний житель Волині відмовляються. У рамках досудового розслідування тривають слідчі дії та призначена гемологічна експертиза.

Для документування кримінального правопорушення на місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила майже 300 грамів каміння бурштину-сирцю, мотопомпу кустарного виробництва, чотири пожежні рукави та інше обладнання.

За фактом незаконного видобування бурштину відомості внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 240-1 ККУ.
23-річний волинянин на Рівненщині незаконно видобував бурштин. ФОТО

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — до 3 років позбавлення волі.
23-річний волинянин на Рівненщині незаконно видобував бурштин. ФОТО
23-річний волинянин на Рівненщині незаконно видобував бурштин. ФОТО
23-річний волинянин на Рівненщині незаконно видобував бурштин. ФОТО

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Теги: Рівненщина, волинянин, бурштин
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