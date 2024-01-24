У Генштабі ЗСУ зробили заяву на тлі падіння Іл-76 у росії
Сьогодні, 16:57
У Генеральному штабі ЗСУ зробили заяву, що "будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку".
Про це повідомляють на сторінці Генштабу у фейсбуці.
"Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України.
Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.
Застосовано:
26 ЗКР С-300;
3 БР «Іскандер-М».
Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.
Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.
Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.
Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.
З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - йдеться у заяві Генштабу.
Як пише Українська правда, зранку 24 січня після інформації про падіння ІЛ-76, джерела УП у Генштабі повідомили, що саме ЗСУ відпрацювали по літаку. "Він віз смерті жителям Харківщини - ракети до С-300", – сказав один зі співрозмовників УП. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
На фото: ракетний обстріл Харкова.
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Про це повідомляють на сторінці Генштабу у фейсбуці.
"Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України.
Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.
Застосовано:
26 ЗКР С-300;
3 БР «Іскандер-М».
Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.
Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.
Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.
Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.
З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - йдеться у заяві Генштабу.
Як пише Українська правда, зранку 24 січня після інформації про падіння ІЛ-76, джерела УП у Генштабі повідомили, що саме ЗСУ відпрацювали по літаку. "Він віз смерті жителям Харківщини - ракети до С-300", – сказав один зі співрозмовників УП. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.
На фото: ракетний обстріл Харкова.
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