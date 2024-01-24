У Генштабі ЗСУ зробили заяву на тлі падіння Іл-76 у росії





Про це



"Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України.



Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.



Застосовано:



26 ЗКР С-300;



3 БР «Іскандер-М».



Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.



Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.



Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.



Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.



З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - йдеться у заяві Генштабу.



Як пише падіння ІЛ-76, джерела УП у Генштабі повідомили, що саме ЗСУ відпрацювали по літаку. "Він віз смерті жителям Харківщини - ракети до С-300", – сказав один зі співрозмовників УП. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.



На фото: ракетний обстріл Харкова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Генеральному штабі ЗСУ зробили заяву, що "будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку".Про це повідомляють на сторінці Генштабу у фейсбуці."Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України.Лише за останній тиждень противником нанесено 19 ракетних ударів по Харківщині.26 ЗКР С-300;3 БР «Іскандер-М».Внаслідок чого загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина.Поранено - 78 осіб. Зруйновано 13 будівель, у тому числі - одна лікарня, три заклади освіти, шість житлових будинків.Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації.Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода.З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", - йдеться у заяві Генштабу.Як пише Українська правда , зранку 24 січня після інформації про, джерела УП у Генштабі повідомили, що саме ЗСУ відпрацювали по літаку. "Він віз смерті жителям Харківщини - ракети до С-300", – сказав один зі співрозмовників УП. Офіційного підтвердження цієї інформації не було.

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