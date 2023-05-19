У Білгородській області розбився літак Іл-76
Сьогодні, 11:16
У Білгородській області російської федерації сьогодні, 24 січня, впав військово-транспортний літак Іл-76.
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Військовий літак Іл-76 упав у Білгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі", - пише Telegram-канал "112".
При цьому губернатор регіону підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія. Він не написав, що саме трапилося, але зазначив, що їде на місце інциденту.
У мережі також публікуються перші відео з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76.
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Про це повідомляє РБК-Україна.
"Військовий літак Іл-76 упав у Білгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі", - пише Telegram-канал "112".
При цьому губернатор регіону підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія. Він не написав, що саме трапилося, але зазначив, що їде на місце інциденту.
У мережі також публікуються перші відео з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76.
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