У Білгородській області розбився літак Іл-76





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"Військовий літак Іл-76 упав у Білгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі", - пише Telegram-канал "112".



При цьому губернатор регіону підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія. Він не написав, що саме трапилося, але зазначив, що їде на місце інциденту.



У мережі також публікуються перші відео з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Білгородській області російської федерації сьогодні, 24 січня, впав військово-транспортний літак Іл-76.Про це повідомляє РБК-Україна "Військовий літак Іл-76 упав у Білгородській області. Про це повідомило наше джерело. Попередньо інцидент стався у Корочанському районі", - пише Telegram-канал "112".При цьому губернатор регіону підтвердив, що у Корочанському районі сталася якась надзвичайна подія. Він не написав, що саме трапилося, але зазначив, що їде на місце інциденту.У мережі також публікуються перші відео з місця падіння військово-транспортного літака Іл-76.

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