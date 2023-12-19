Світло для недобудованої шахти на Волині обійдеться у 60 мільйонів

шахти №10 «Нововолинська», яка досі недобудована, становить понад 61 мільйон гривень.



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Шахта №10 «Нововолинська» розташована поблизу села Поромів Володимирського району. Будувати її почали у 1989 році, проте на сьогодні ступінь її готовності - 87%. У проєкт вклали не один мільярд гривень, будівництво призупинили та виділяти кошти лише на утримання комплексу в безаварійному стані і зарплату, а це приблизно 50 мільйонів гривень щороку.



Шахту вже кілька разів виставляли на продаж. Востаннє – у серпні 2023-го. Проте охочих придбати такий масштабний об’єкт не знайшлося. Після невдалих спроб продажу ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» оголосило тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування недоцільності добудови шахти №10 «Нововолинська». Перемогу у ньому здобуло теж державне підприємство – науково-дослідний, проектно-конструкторський інститут вугільної промисловості «Укрндіпроект», але договір розірвали.



У вересні 2023 року «Дирекція по будівництву об’єктів» оголосила новий тендер на все той же проект. Цього разу підряд дістався столичній фірмі «Нафтогазмонтаж». До слова, її цінова пропозиція сягнула 5,6 мільйона, проте договір досі не опублікували.



У грудні 2023 року, після проведення електронних торгів, ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» підписало договір з київським ТОВ «Хайат естейт», що є посередником у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами. Це товариство було єдиним учасником тендеру з ціновою пропозицією у 61 122 204 гривні.



До слова, на сьогодні копальню підтримують в нормальному стані 105 працівників. З них 29 шахтарів працюють під землею. Проєктна потужність копальні - 900 тисяч тонн вугілля на рік. Загалом, за підрахунками геологів, покладів біля нововолинської шахти вистачило б на 40 років видобутку.



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