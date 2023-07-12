Росії для нападу на НАТО потрібно вивести з України 300 тисяч військових, – командувач армії Естонії





Як передає Мартін Герем, повідомляє ERR.



Загалом, за його словами, для того, аби росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники.



"По-перше, росії доведеться вивести більшу частину своїх військ з України – 300 000 із 400 000 військових, які там знаходяться. По-друге, потрібен буде період відновлення", - сказав Герем.



На його думку, росії на відновлення військ потрібно буде близько року.



"По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані чи на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", - додав командувач.



Четвертий чинник, як зазначив Герем, це рівень підготовки НАТО.



"Чим краще ми підготовлені, тим менша ймовірність того, що нашу міць перевірятимуть. Але якщо ми не підготуємось і не будемо говоримо про це, то цього можна очікувати. Ось звідки беруться ті три- чи п’ятирічні попередження. Цього року рф не піде з України, додайте ще рік-два, і вийдете на певний термін", - додав командувач.



Як повідомлялося, 19 січня у Ризі на засіданні Комітету міністрів оборони країн Балтії керівники військових відомств Латвії, Литви та Естонії підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону НАТО. Для Альянсу Естонія, Латвія та Литва складають одну оперативну зону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Для нападу на країни НАТО росіянам потрібно вивести з України 300 тисяч своїх солдатів. Також рф знадобиться час на відновлення військ.Як передає Укрінформ , про це заявив командувач Сил оборони Естонії, повідомляє ERR.Загалом, за його словами, для того, аби росія напала на країни НАТО, потрібно, щоб збіглися чотири чинники."По-перше, росії доведеться вивести більшу частину своїх військ з України – 300 000 із 400 000 військових, які там знаходяться. По-друге, потрібен буде період відновлення", - сказав Герем.На його думку, росії на відновлення військ потрібно буде близько року."По-третє, навіть якщо вона відновиться за рік, навіть якщо Україна вийде з війни, у світі має статися щось значне – суперпандемія, повний крах економіки, війна на Тайвані чи на Балканах. У такому разі ми маємо бути дуже пильними", - додав командувач.Четвертий чинник, як зазначив Герем, це рівень підготовки НАТО."Чим краще ми підготовлені, тим менша ймовірність того, що нашу міць перевірятимуть. Але якщо ми не підготуємось і не будемо говоримо про це, то цього можна очікувати. Ось звідки беруться ті три- чи п’ятирічні попередження. Цього року рф не піде з України, додайте ще рік-два, і вийдете на певний термін", - додав командувач.Як повідомлялося, 19 січня у Ризі на засіданні Комітету міністрів оборони країн Балтії керівники військових відомств Латвії, Литви та Естонії підписали угоду про створення Балтійської лінії оборони для зміцнення східного кордону НАТО. Для Альянсу Естонія, Латвія та Литва складають одну оперативну зону.

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