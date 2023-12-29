Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили

Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили
Рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки у Харкові завершено.

Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.

Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції.
Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили

За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття.
Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили

Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.
Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили
Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили

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Теги: ракетна атака, росія
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