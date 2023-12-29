Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили
Сьогодні, 17:37
Рятувальні роботи на місці зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки у Харкові завершено.
Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції.
За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття.
Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.
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Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.
Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції.
За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття.
Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.
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