Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили

зруйнованої російською ракетою п’ятиповерхівки у Харкові завершено.



Про це в телеграмі повідомляє ДСНС.



Сьогодні вилучено тіла ще двох людей та двох песиків. Рятувальники розчищали завали, прибирали та демонтували аварійні конструкції.



За допомогою важкої інженерної техніки протягом 2-х днів прибрано 160 тонн будівельного сміття.



Загалом в результаті вчорашнього російського удару по Харкову загинуло 10 людей.



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