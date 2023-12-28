У Луцьку на благодійній лотереї для ЗСУ розіграють ексклюзивний байк





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Майстер Андрій Корнійчук розповів, що складав його для сина луцького скульптора Миколи Голованя Миколи-молодшого. До цього часу байк належав родині Голованів, яка й передала його, щоб допомогти Збройним Силам, говорить вдова митця Тамара Филимонівна.



Роботу над мотоциклом Андрій Корнійчук завершив уже після смерті свого товариша Миколи Голованя як пам’ять про нього.



"Мотоцикл К-750, Київський мотозавод. Дуже популярний свого часу серед байкерів України та за кордоном. Мотоцикл в доброму стані, він майже не їздив, стояв у майстерні. Тому, можна сказати, що він є новим, унікальним", — каже майстер.



Андрій Корнійчук каже, що зробив повне технічне обслуговування байка. Він повністю готовий, щоб сідати та їхати.



"В даному мотоциклі з фабричної версії залишився мотор, коробка і редуктор. Все інше вироблялося в кастомних майстернях, багато чого вироблялося мною, більшість мотоцикла – це хенд-мейд", — каже чоловік.



Волонтер Павло Цапюк розповідає: цей мотоцикл виставили як лот у благодійній лотереї. Двоколісного може виграти той, хто зробить донат на спеціальну банку "Байк 100". Задонатити треба щонайменше тисячу гривень. Кількість таких донатів необмежена, каже Василь Цапюк.



Гроші, які будуть зібрані, будуть витрачені на закупівлю евакуаційного джипа для хлопців 53-го батальйону 100-ї бригади і на десять дронів-бомберів – для хлопців з роти ударних безпілотників цієї ж бригади.



"Розіграш байка триває до 22 години 26 січня. Люди охоче по тисячі закидають. Якщо не назбираємо, буде не вистачати якоїсь сотні тисяч – не біда. Продовжимо. Байк отримає свого переможця. Ми просто в інших проєкт дофінансуємо ці потреби", — розповідає волонтер.



Павло Цапюк говорить, що зібрати потрібно орієнтовно 500 тисяч гривень. Охочі виграти байк і просто небайдужі вже почали переказувати гроші на благодійний рахунок.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку волонтери виставили на благодійну лотерею мотоцикл, зроблений під замовлення.Про це повідомляє Суспільне Майстеррозповів, що складав його для сина луцького скульптора-молодшого. До цього часу байк належав родині Голованів, яка й передала його, щоб допомогти Збройним Силам, говорить вдова митцяРоботу над мотоциклом Андрій Корнійчук завершив уже після смерті свого товариша Миколи Голованя як пам’ять про нього."Мотоцикл К-750, Київський мотозавод. Дуже популярний свого часу серед байкерів України та за кордоном. Мотоцикл в доброму стані, він майже не їздив, стояв у майстерні. Тому, можна сказати, що він є новим, унікальним", — каже майстер.Андрій Корнійчук каже, що зробив повне технічне обслуговування байка. Він повністю готовий, щоб сідати та їхати."В даному мотоциклі з фабричної версії залишився мотор, коробка і редуктор. Все інше вироблялося в кастомних майстернях, багато чого вироблялося мною, більшість мотоцикла – це хенд-мейд", — каже чоловік.Волонтер Павло Цапюк розповідає: цей мотоцикл виставили як лот у благодійній лотереї. Двоколісного може виграти той, хто зробить донат на спеціальну банку "Байк 100". Задонатити треба щонайменше тисячу гривень. Кількість таких донатів необмежена, каже Василь Цапюк.Гроші, які будуть зібрані,на закупівлю евакуаційного джипа для хлопців 53-го батальйону 100-ї бригади і на десять дронів-бомберів – для хлопців з роти ударних безпілотників цієї ж бригади."Розіграш байка триває до 22 години 26 січня. Люди охоче по тисячі закидають. Якщо не назбираємо, буде не вистачати якоїсь сотні тисяч – не біда. Продовжимо. Байк отримає свого переможця. Ми просто в інших проєкт дофінансуємо ці потреби", — розповідає волонтер.Павло Цапюк говорить, що зібрати потрібно орієнтовно 500 тисяч гривень. Охочі виграти байк і просто небайдужі вже почали переказувати гроші на благодійний рахунок.

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