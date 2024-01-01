Шахрай надурив жінку з Луцька

У Луцьку патрульні поліцейські сьогодні, 24 січня, отримали повідомлення про шахрайство.Про це управління патрульної поліції Волинської області повідомляє в телеграмі.Коли інспектори поспілкувалися з заявницею, то дізналися, що вчора вона здійснювала покупку на одній з інтернет-платформ для продажу. На прохання продавця жінка надіслала йому передоплату, однак останній перестав відповідати на повідомлення, а згодом і зовсім видалив свій аккаунт на онлайн-сервісі.Патрульні відібрали в постраждалої заву та передали її в Луцьке РУП для подальшого розгляду.«Друзі, такий виду всесвітній мережі. Потенційного покупця аферисти намагаються привабити низькими цінами, акційними пропозиціями, знижками тощо. Наша порада: передоплату вносьте тільки перевіреним продавцям, з іншими — оплачуйте товар після отримання у відділенні пошти. Краще трохи переплатити за доставлення з післяплатою, ніж просто втратити гроші», - повідомляють правоохоронці.