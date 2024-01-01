У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових

У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових
У Володимирі триває робота над втіленням у життя реабілітаційного центру для військових, а також облаштуванням простору для ГО «ВетеранХаб».

Про це у фейсбуці пише мер Володимира Ігор Пальонка.

За його словами, відбулася нарада, присвячена цим питанням. У зустрічі взяли участь представники ветеранської організації, генеральна директорка ТМО Тетяна Ващук, заступниця начальника управління соцполітики Алла Кузьмик та депутат міськради Андрій Принда.
У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових

Представили членам ГО «ВетеранХаб» проєкт реабілітаційного центру, який наразі проходить експертизу. По її завершенні буде оголошено тендер на проведення будівельних робіт, які сподіваються завершити у 2025 році.
У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових

«Та доки триватиме реконструкція колишньої інфекційної лікарні, медичні послуги військовим продовжуватимуть надавати медики Володимирського ТМО, де діє реабілітаційне відділення. А ветерани війни невдовзі зможуть проводити зустрічі із побратимами, а також приходити на спілкування до психолога у приміщенні на вул. І.Франка, 8, яке передаємо у користування ветеранській організації на черговій сесії», - зазначив Пальонка.
У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових

Окреслили під час наради подальші дії щодо облаштування великого ветеранського хабу у приміщенні «червоної школи», де розмістяться дві громадські організації – «ВетеранХаб» та «Крила матері».

«Наша мета - створити єдиний координаційний центр для комфорту тих, хто захищав чи продовжує захищати нашу країну від агресора», - додав міський голова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: реабілітація, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волиняни відмовляються тримати корів та свиней: на скільки зменшилося поголів'я тварин минулоріч
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Гречаний хліб та відверта бесіда з монахом: ігумен Никодим розповів про чернече життя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових
Сьогодні, 18:08
У Луцьку на благодійній лотереї для ЗСУ розіграють ексклюзивний байк
Сьогодні, 17:52
Шахрай надурив жінку з Луцька
Сьогодні, 17:49
Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили
Сьогодні, 17:37
У бою на Луганщині загинув прикордонник із Волині
Сьогодні, 17:14
Схожі новини
Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні Як на Волині відновлюють здоров’я військові і цивільні
16 січень, 15:01
Волинський боєць після поранення наново вчиться заварювати каву Волинський боєць після поранення наново вчиться заварювати каву
15 січень, 19:26
Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку Вчився дихати, ковтати, жувати: як приходить реабілітація бійця у Луцьку
15 січень, 07:11
Як в лікарні на Волині працює відділення реабілітації для військових та цивільних Як в лікарні на Волині працює відділення реабілітації для військових та цивільних
01 січень, 08:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових
Сьогодні, 18:08
 0
У Луцьку на благодійній лотереї для ЗСУ розіграють ексклюзивний байк
Сьогодні, 17:52
 0
Шахрай надурив жінку з Луцька
Сьогодні, 17:49
 0
Ракетний удар по Харкову: рятувальну операцію завершили
Сьогодні, 17:37
 0
У бою на Луганщині загинув прикордонник із Волині
Сьогодні, 17:14
 0
Медіа
відео
1/8