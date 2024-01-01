У Володимирі показали проєкт реабілітаційного центру для військових

У Володимирі триває робота над втіленням у життя реабілітаційного центру для військових, а також облаштуванням простору для ГО «ВетеранХаб».Про це у фейсбуці пише мер ВолодимираЗа його словами, відбулася нарада, присвячена цим питанням. У зустрічі взяли участь представники ветеранської організації, генеральна директорка ТМО, заступниця начальника управління соцполітикита депутат міськрадиПредставили членам ГО «ВетеранХаб» проєкт реабілітаційного центру, який наразі проходить експертизу. По її завершенні буде оголошено тендер на проведення будівельних робіт, які сподіваються завершити у 2025 році.«Та доки триватиме реконструкція колишньої інфекційної лікарні,продовжуватимуть надавати медики Володимирського ТМО, де діє реабілітаційне відділення. А ветерани війни невдовзі зможуть проводити зустрічі із побратимами, а також приходити на спілкування до психолога у приміщенні на вул. І.Франка, 8, яке передаємо у користування ветеранській організації на черговій сесії», - зазначив Пальонка.Окреслили під час наради подальші дії щодо облаштування великого ветеранського хабу у приміщенні «червоної школи», де розмістяться дві громадські організації – «ВетеранХаб» та «Крила матері».«Наша мета - створити єдиний координаційний центр для комфорту тих, хто захищав чи продовжує захищати нашу країну від агресора», - додав міський голова.