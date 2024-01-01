Командир окупантів потрапив в Україні за ґрати на 15 років

Командир окупантів потрапив в Україні за ґрати на 15 років
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав командир бойовиків, який намагався захопити позиції ЗСУ під Мар’їнкою.

Про це в телеграмі повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки 15 років позбавлення волі отримав ще один зрадник, який приєднався до окупаційних угруповань рф та воював проти Сил оборони на Донеччині.

За даними військової контррозвідки СБУ, зловмисник командував загоном бойовиків під час кулеметних обстрілів позицій ЗСУ в районі Мар’їнки.

Українські захисники взяли зрадника у полон під час жорстоких боїв поблизу Красногорівки.

Як встановило слідство, фігурант – мешканець тимчасово захопленої Макіївки. У травні 2022 року він добровільно приєднався до лав окупаційного «Оплоту».

Там його призначили на посаду стрілка та перекинули на передову східного фронту.

Згодом фігуранта перевели до угруповання російських військ – «Восток», яке входить до складу 1-го армійського корпусу країни-агресора.

У лавах загарбників він брав безпосередню участь у неодноразових штурмах населених пунктів під Мар’їнкою, за що у вересні 2023 року став командиром підрозділу бойовиків.

На підставі матеріалів Служби безпеки суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

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Теги: зрадники, СБУ
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