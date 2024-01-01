На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга





Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.



Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про безвісти зниклу жінку в селі Зимне Володимирського району на річці Луга.



Водолази з Луцька в ході робіт обстежили 900 квадратних метрів акваторії дна річки, 2000 квадратних метрів поверхні акваторії, 150 метрів прибережної смуги.



Тіло не знайдено.



Нагадаємо, в обласному центрі Волині продовжили пошук 21-річного чоловіка, який пропав ще 2 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Працівники водолазно-рятувального відділення з Луцька сьогодні, 24 січня, обстежують річку Луга у пошуках зниклої безвісти жінки.Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про безвісти зниклу жінку в селі Зимне Володимирського району на річці Луга.Водолази з Луцька в ході робіт обстежили 900 квадратних метрів акваторії дна річки, 2000 квадратних метрів поверхні акваторії, 150 метрів прибережної смуги.Тіло не знайдено.Нагадаємо, в обласному центрі Волині21-річного чоловіка, який пропав ще 2 січня.

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