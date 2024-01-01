На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга
Сьогодні, 18:58
Працівники водолазно-рятувального відділення з Луцька сьогодні, 24 січня, обстежують річку Луга у пошуках зниклої безвісти жінки.
Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про безвісти зниклу жінку в селі Зимне Володимирського району на річці Луга.
Водолази з Луцька в ході робіт обстежили 900 квадратних метрів акваторії дна річки, 2000 квадратних метрів поверхні акваторії, 150 метрів прибережної смуги.
Тіло не знайдено.
Нагадаємо, в обласному центрі Волині продовжили пошук 21-річного чоловіка, який пропав ще 2 січня.
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Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.
Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про безвісти зниклу жінку в селі Зимне Володимирського району на річці Луга.
Водолази з Луцька в ході робіт обстежили 900 квадратних метрів акваторії дна річки, 2000 квадратних метрів поверхні акваторії, 150 метрів прибережної смуги.
Тіло не знайдено.
Нагадаємо, в обласному центрі Волині продовжили пошук 21-річного чоловіка, який пропав ще 2 січня.
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