На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга

На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга
Працівники водолазно-рятувального відділення з Луцька сьогодні, 24 січня, обстежують річку Луга у пошуках зниклої безвісти жінки.

Про це у фейсбуці повідомило ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про безвісти зниклу жінку в селі Зимне Володимирського району на річці Луга.
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга

Водолази з Луцька в ході робіт обстежили 900 квадратних метрів акваторії дна річки, 2000 квадратних метрів поверхні акваторії, 150 метрів прибережної смуги.
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга

Тіло не знайдено.
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга

Нагадаємо, в обласному центрі Волині продовжили пошук 21-річного чоловіка, який пропав ще 2 січня.

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Теги: рятувальники, Волинь
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