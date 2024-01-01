Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості

Відійшов у вічність директор Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ігор Данильчук.Про це повідомили в установі та пишуть колеги і друзі покійного.Ігор Данильчук пішов у засвіти через хворобу."Сьогодні перестало битись серце нашого колективу...Відійшов у вічність директор Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Данильчук Ігор Євгенович – чудовий керівник, справжній педагог, чуйна і світла людина, колега, друг. Колектив Центру глибоко сумує з приводу непоправної втрати надійного лідера, що запалював серця і вів за собою вихованців та педагогів. Щирі співчуття родині. Царство Небесне, світла та вічна пам'ять Ігорю Євгеновичу", - йдеться у дописі на сторінці Луцького міського ЦНТТУМ.Ігор Данильчук також очолював ДПЗОВ «Ровесник».