Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості

Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості
Відійшов у вічність директор Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ігор Данильчук.

Про це повідомили в установі та пишуть колеги і друзі покійного.

Ігор Данильчук пішов у засвіти через хворобу.

"Сьогодні перестало битись серце нашого колективу...
Відійшов у вічність директор Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Данильчук Ігор Євгенович – чудовий керівник, справжній педагог, чуйна і світла людина, колега, друг. Колектив Центру глибоко сумує з приводу непоправної втрати надійного лідера, що запалював серця і вів за собою вихованців та педагогів. Щирі співчуття родині. Царство Небесне, світла та вічна пам'ять Ігорю Євгеновичу", - йдеться у дописі на сторінці Луцького міського ЦНТТУМ.

Ігор Данильчук також очолював ДПЗОВ «Ровесник».

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Теги: помер, смерть, Луцьк, Ровесник, Луцький міський центр науково-технічної творч
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