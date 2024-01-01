Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості
Сьогодні, 19:39
Відійшов у вічність директор Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді Ігор Данильчук.
Про це повідомили в установі та пишуть колеги і друзі покійного.
Ігор Данильчук пішов у засвіти через хворобу.
"Сьогодні перестало битись серце нашого колективу...
Відійшов у вічність директор Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Данильчук Ігор Євгенович – чудовий керівник, справжній педагог, чуйна і світла людина, колега, друг. Колектив Центру глибоко сумує з приводу непоправної втрати надійного лідера, що запалював серця і вів за собою вихованців та педагогів. Щирі співчуття родині. Царство Небесне, світла та вічна пам'ять Ігорю Євгеновичу", - йдеться у дописі на сторінці Луцького міського ЦНТТУМ.
Ігор Данильчук також очолював ДПЗОВ «Ровесник».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили в установі та пишуть колеги і друзі покійного.
Ігор Данильчук пішов у засвіти через хворобу.
"Сьогодні перестало битись серце нашого колективу...
Відійшов у вічність директор Луцького міського Центру науково-технічної творчості учнівської молоді Данильчук Ігор Євгенович – чудовий керівник, справжній педагог, чуйна і світла людина, колега, друг. Колектив Центру глибоко сумує з приводу непоправної втрати надійного лідера, що запалював серця і вів за собою вихованців та педагогів. Щирі співчуття родині. Царство Небесне, світла та вічна пам'ять Ігорю Євгеновичу", - йдеться у дописі на сторінці Луцького міського ЦНТТУМ.
Ігор Данильчук також очолював ДПЗОВ «Ровесник».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості
Сьогодні, 19:39
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга
Сьогодні, 18:58
Волинянина за п’яну їзду оштрафували та позбавили прав
Сьогодні, 18:49
Командир окупантів потрапив в Україні за ґрати на 15 років
Сьогодні, 18:23