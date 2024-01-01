Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



У Луцьку – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.



В області – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Місцями ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.У Луцьку – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.В області – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Місцями ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.

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