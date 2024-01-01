Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 25 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Місцями ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.
У Луцьку – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 3-5° тепла.
В області – хмарно. Дощ, вночі з мокрим снігом. Місцями ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. Вітер західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура протягом доби 0-5° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 25 січня
Сьогодні, 20:00
Передчасно помер директор табору «Ровесник» та Луцького центру науково-технічної творчості
Сьогодні, 19:39
На Волині безвісти зникла жінка: водолази обстежують річку Луга
Сьогодні, 18:58