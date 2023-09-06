На Волині 21 сім'ї переселенців вручили ключі від нових квартир. ФОТО

У Волинській області збудували ще одне житло для внутрішньо переміщених українців.Про це повідомляє голова Волинської обласної військової адміністраціїУ Ківерцівській громаді сьогодні вручили ключі від 21-єї квартири для постійного місця проживання сім’ям, які постраждали від війни та знайшли прихисток на Волині."Дякую нашим Збройним силам, завдяки яким ми можемо приймати та убезпечувати громадян нашої держави. Дякую нашим міжнародним партнерам за цю чудову локацію. Адже реалізація проекту відбулась за фінансування ЄС за участю NEFCO. Також велика подяка команді волинських будівельників, які в короткий термін зуміли якісно та професійно завершити цей проект. Але головне, щоб незабаром усі мали можливість знову повернутись додому. Віримо у перемогу, віримо у наші Збройні сили. А поки що – з новосіллям", - написав Юрій Погуляйко.