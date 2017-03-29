Чоловік, який у Луцьку вбив матір і повісився, лишив передсмертну записку, – ЗМІ
Сьогодні, 21:58
Біля тіла чоловіка, котрий забив до смерті свою рідну матір у Луцьку, а потім і сам покінчив з життям, – знайшли передсмертну записку.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV», посилаючись на власні джерела.
Так, 59-річний лучанин написав, що таким чином, ймовірно, помстився своїй 86-річній матері, за, цитують, «змарноване життя».
Нагадаємо, пенсіонерку, з тілесними ушкодженнями та без ознак життя знайшли у власній домівці 23 січня. А неподалік виявили тіло сина померлої. Шокуючий інцидент стався на вулиці Теремнівській.
Про це повідомляє телеканал «Конкурент TV», посилаючись на власні джерела.
Так, 59-річний лучанин написав, що таким чином, ймовірно, помстився своїй 86-річній матері, за, цитують, «змарноване життя».
Нагадаємо, пенсіонерку, з тілесними ушкодженнями та без ознак життя знайшли у власній домівці 23 січня. А неподалік виявили тіло сина померлої. Шокуючий інцидент стався на вулиці Теремнівській.