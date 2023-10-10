Німеччина передасть Україні 80 танків Leopard та додаткові ЗРК IRIS-T

Німеччина передасть Україні 80 танків Leopard та додаткові ЗРК IRIS-T
Німеччина планує в 2024 році навчити щонайменше 10 тисяч солдатів ЗСУ, а також продовжити постачання Україні танків та іншої техніки.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє "Кореспондент", посилаючись на німецьке видання Tagesspiegel.

Головним пріоритетом допомоги Україні залишаються системи ППО, зазначив німецький урядовець. Він також нагадав, що Берлін очолює коаліцію країн-партнерів, які займаються питаннями зміцнення протиповітряної оборони України.

Він зазначив, що Німеччина має намір цього року передати Україні додаткові зенітні комплекси IRIS-T і зенітні самохідки Gepard.

За його словами, Берліну слід прискорити виробництво озброєнь і останній готовий взяти на себе це завдання.

Міністр оборони ФРН обіцяє Києву додаткові поставки артилерії та артилерійських боєприпасів і понад 80 танків Leopard 1.

Чиновник також пообіцяв поставки бронетранспортерів, інженерних танків, включаючи мостоукладчики, 450 захищених машин, систем розмінування, безпілотників, радарів і систем розвідки.

Як ми вже писали раніше, ФРН передала новий пакет зброї Україні. До нього увійшла нова зенітна самохідна установка Skynex разом із боєприпасами. Також Берлін передав додаткові ракети до систем ППО Patriot та IRIS-T SLM.

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Теги: Німеччина, допомога, війна, Україна, танки, ЗРК
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