Пропонували отримати грошову допомогу: шахраї видурили 60 тисяч у чотирьох волинян

Пропонували отримати грошову допомогу: шахраї видурили 60 тисяч у чотирьох волинян
Лише за вчорашню добу чотирьох волинян ошукали за такою схемою на загальну суму в понад 60 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальні провадження.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Суть полягає у тому, що шахраї через повідомлення у месенджерах пропонують отримати грошову допомогу, посилаючись на неіснуючий закон, нібито прийнятий Верховною Радою.

Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли переходить за посиланням, вказаним у повідомленні, та здійснює авторизацію зі свого банку, вводячи персональні дані, паролі тощо. Таким чином, шахраї отримують доступ до її банківської картки.
Пропонували отримати грошову допомогу: шахраї видурили 60 тисяч у чотирьох волинян

Поліція рекомендує завжди будь-яким можливим чином перевіряти отриману інформацію, не довіряти незнайомцям з пропозиціями грошової допомоги, а також не передавати таким людям свої особисті дані та номери банківських карток.

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Теги: поліція, Волинь, шахраї
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