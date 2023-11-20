Пропонували отримати грошову допомогу: шахраї видурили 60 тисяч у чотирьох волинян

Лише за вчорашню добу чотирьох волинян ошукали за такою схемою на загальну суму в понад 60 тисяч гривень. Поліція розпочала кримінальні провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Суть полягає у тому, що шахраї через повідомлення у месенджерах пропонують отримати грошову допомогу, посилаючись на неіснуючий закон, нібито прийнятий Верховною Радою.Людина стає жертвою шахрайства саме тоді, коли переходить за посиланням, вказаним у повідомленні, та здійснює авторизацію зі свого банку, вводячи персональні дані, паролі тощо. Таким чином, шахраї отримують доступ до її банківської картки.Поліція рекомендує завжди будь-яким можливим чином перевіряти отриману інформацію, не довіряти незнайомцям з пропозиціями грошової допомоги, а також не передавати таким людям свої особисті дані та номери банківських карток.