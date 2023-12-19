У Києві завершили рятувальну операцію: 22 постраждалих
Сьогодні, 17:16
У столиці завершили аварійно-рятувальні роботи після сьогоднішньої ранкової ворожої атаки.
Про це у телеграмі повідомляє МВС.
До Служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.
На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки.
▪ 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Евакуювали та врятовували 55 людей.
▪ Психологи ДСНС надали допомогу близько 80 людям.
▪ Пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.
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Про це у телеграмі повідомляє МВС.
До Служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.
На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки.
▪ 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Евакуювали та врятовували 55 людей.
▪ Психологи ДСНС надали допомогу близько 80 людям.
▪ Пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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