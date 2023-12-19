У Києві завершили рятувальну операцію: 22 постраждалих

сьогоднішньої ранкової ворожої атаки.



Про це у телеграмі повідомляє МВС.



До Служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.



На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки.



▪ 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Евакуювали та врятовували 55 людей.

▪ Психологи ДСНС надали допомогу близько 80 людям.

▪ Пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У столиці завершили аварійно-рятувальні роботи післяПро це у телеграмі повідомляє МВС.До Служби порятунку надійшло 176 повідомлень про вибухи та займання у Святошинському, Печерському і Солом’янському районах.На 20 різних локаціях працювали майже 200 рятувальників та 40 одиниць техніки.▪ 22 людини постраждали, у тому числі 4 дітей, 12 осіб госпіталізовані. Евакуювали та врятовували 55 людей.▪ Психологи ДСНС надали допомогу близько 80 людям.▪ Пошкоджено 28 об’єктів, серед яких житлові будинки, медзаклад, навчальні заклади та автомобілі.

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