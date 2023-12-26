Російський серіал «Слово пацана» - у топі запитів у гуглі з Волині





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Популярний російський серіал про молодіжні кримінальні угруповання Казані «Слово пацана», який віруситься мережею, за останні три місяці - в топі рейтингу пошуків у Волинській області. Відповідні дані подає аналітика пошуковика «Гугл».







Прем'єра російського серіалу відбулася 9 листопада 2023 року. Саме в період з листопада по грудень волиняни активно шукали цей серіал.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російський серіал «Слово пацана» вже протягом трьох місяців тримається в топі пошуку гугла на Волині.Про це пише ВСН Популярний російський серіал про молодіжні кримінальні угруповання Казані «Слово пацана», який віруситься мережею, за останні три місяці - в топі рейтингу пошуків у Волинській області. Відповідні дані подає аналітика пошуковика «Гугл».Прем'єра російського серіалу відбулася 9 листопада 2023 року. Саме в період з листопада по грудень волиняни активно шукали цей серіал.

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